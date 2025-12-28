Rusko chce v budúcom roku naverbovať viac ako 400-tisíc vojakov, povedal šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky

Rusko splnilo svoje mobilizačné ciele v tomto roku a na budúci rok chce do armády naverbovať 409-tisíc ľudí. Ako referuje pravodajský web Kyiv Independent, povedal to v rozhovore pre verejnoprávnu televíziu Suspiľne šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov.
Podľa Budanova mobilizačný cieľ Moskvy na rok 2025 počítal so 403-tisíc vojakmi a do konca roka má dosiahnuť 103 percent plánovaného počtu. Drvivú väčšinu ruských regrútov tvoria zmluvní vojaci. Niektorí z nich dostali pri podpise zmluvy jednorazový náborový bonus dva milióny rubľov (približne 20-tisíc eur).
„Takto do armády lákajú ľudí,“ povedal Budanov.
Ukrajinská vojenská rozviedka uviedla, že Rusko naďalej systematicky verbuje aj zahraničných štátnych príslušníkov. Len v decembri odhalili viac ako 150 cudzincov z 25 krajín naverbovaných do ruskej armády, pričom ďalších približne 200 sa chystá nastúpiť do služby.
Podľa Ukrajinského koordinačného štábu pre zaobchádzanie s vojnovými zajatcami Rusko od začiatku tohto roka do októbra naverbovalo viac ako 18-tisíc cudzincov zo 128 krajín. Najväčšiu skupinu zahraničných vojakov bojujúcich na strane Ruska tvoria Severokórejci, uviedla ukrajinská spravodajská služba. Rusko tiež verbuje väzňov a ľudí s chronickými ochoreniami vrátane HIV a hepatitídy.
Napriek pokroku na fronte v roku 2025 čelia ruskí vojaci veľkým stratám. Nezávislé ruské médium Mediazona a ruská služba BBC potvrdili mená viac ako156-tisíc ruských vojakov, ktorí boli zabití od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.