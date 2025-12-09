Ukrajina nemá žiadne zákonné ani morálne právo odstúpiť svoje územia Rusku, povedal Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že Kyjev nemá žiadne zákonné ani morálne právo odstúpiť svoje územie Rusku v rámci akejkoľvek dohody zameranej na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny s Ruskom.
„Či uvažujeme o odstúpení území? Podľa ukrajinského práva, našej ústavy a medzinárodného práva, na to nemáme žiadne zákonné právo. „A nemáme na to ani žiadne morálne právo,“ uviedol Zelenskyj na online tlačovej konferencii.
Večné hľadanie
Zelenskyj ďalej povedal, že USA sa v tejto otázke snažia nájsť kompromis. „Rusko trvá na tom, aby sme sa vzdali území, ale my nič odstúpiť nechceme. A za to, ako dobre viete, aj bojujeme.“ Existujú zložité problémy týkajúce sa území a zatiaľ nedošlo ku kompromisu.
Putin údajne nechce uzavrieť dohodu bez územia a hľadá možnosti, ako prinútiť Ukrajinu k ústupkom
Vysokopostavený ukrajinský predstaviteľ oboznámený s priebehom rokovaní predtým pre agentúru AFP povedal, že otázka ukrajinského územia je v rámci prebiehajúcich rokovaní „najproblematickejšou“, pričom ďalším dôležitým sporným bodom je otázka bezpečnostných záruk pre Kyjev.
Rusko môže zaútočiť znovu
„Kľúčové je vedieť, čo budú naši partneri pripravení urobiť v prípade novej agresie zo strany Ruska. Momentálne sme na túto otázku nedostali žiadnu odpoveď,“ povedal na margo bezpečnostných záruk ukrajinský prezident.
Ruskí vojaci zabili Američana bojujúceho na strane Moskvy, dostali prísne tresty
Zelenskyj sa najprv v pondelok stretol v Londýne s lídrami Británie, Francúzska a Nemecka, neskôr odcestoval do Bruselu na rokovania s predstaviteľmi EÚ a NATO. Následne má v utorok odletieť do Ríma na stretnutie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Dobré a produktívne
Po rokovaniach v Bruseli Zelenskyj na sociálnej sieti X povedal, že absolvoval „dobré a produktívne stretnutie“ s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, predsedom Európskej rady Antóniom Costom a predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou.
„Naše postoje sa vo všetkých otázkach zhodujú. Konáme koordinovane a konštruktívne,“ povedal Zelenskyj.
Rutte takisto označil diskusiu za „dobrú“ a zopakoval podporu „spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu“, zatiaľ čo von der Leyenová, tiež na sieti X, povedala, že EÚ „neochvejne“ podporuje Kyjev.
„Ukrajinská suverenitu treba rešpektovať. Bezpečnosť Ukrajiny musí byť dlhodobo zaručená ako prvá obranná línia našej Únie. Tieto priority boli stredobodom našich diskusií s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem,“ povedala von der Leyenová.
Francúzsky prezident Macron po londýnskom stretnutí na X napísal, že „pripravujeme robustné bezpečnostné záruky a opatrenia na obnovu Ukrajiny“.