Putin údajne nechce uzavrieť dohodu bez územia a hľadá možnosti, ako prinútiť Ukrajinu k ústupkom

Otázka územných ústupkov je podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami stále „najproblematickejšia“ v diskusiách o ukončení rusko-ukrajinskej vojny. Vyhlásenie prišlo pred pondelkovým stretnutím ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s európskymi lídrami v Londýne po sérii konzultácií s americkými predstaviteľmi.
Žiadna dohoda bez územia
Zelenského vyjednávači sa v uplynulých dňoch stretli v Miami s americkým vyslancom Stevom Witkoffom a zaťom prezidenta USA Donalda TrumpaJaredom Kushnerom, aby upravili návrh amerického plánu, ktorý pôvodne zohľadňoval viaceré kľúčové požiadavky ruského prezidenta Vladimira Putina.
Putin pohrozil, že si Donbas zoberie silou, ak sa Ukrajinci nestiahnu. Zelenskyj túto požiadavku vždy odmietal
„Putin nechce uzavrieť dohodu bez územia. Hľadajú sa možnosti, ako prinútiť Ukrajinu k územným ústupkom,“ povedal pre agentúru AFP zdroj blízky rokovaniam pod podmienkou anonymity. Podľa neho Spojené štáty tlačia na rýchle urovnanie. „Američania tlačia – rýchlejšie, rýchlejšie –, ale Ukrajina nemôže súhlasiť so všetkým bez detailného vypracovania,“ dodal.
Ďalšie rokovania so spojencami
V Londýne by sa Zelenskyj mal stretnúť s britským premiérom Keirom Starmerom, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Následne by mal odcestovať do Bruselu na rokovania s lídrami Európskej únie a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Pred návratom do úradu americký prezidentDonald Trump tvrdil, že vojnu vyrieši „do 24 hodín“, no po mesiacoch diplomatických snáh priznal, že dosiahnuť dohodu je zložitejšie, než očakával.
Po Trumpovej kritike sa Zelenskyj stretne s európskymi spojencami
Zelenskyj minulý týždeň označil teritoriálnu otázku za „najťažšiu“ a opakovane odmietol akékoľvek ústupky, ktoré by podľa neho znamenali kapituláciu Kyjeva. Rusko požaduje, aby sa Ukrajina stiahla z približne pätiny východného Doneckého regiónu, ktorý Moskva ešte plne neovládla, no jej jednotky tam postupujú najrýchlejšie za posledný rok.
Východná Ukrajina je od invázie Ruska vo februári 2022 spustošená, pričom zahynuli desaťtisíce ľudí a milióny museli opustiť svoje domovy.