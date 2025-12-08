Zelenskyj stále nerozhodol o novom šéfovi jeho kancelárie

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj zatiaľ nerozhodol, kto sa stane novým šéfom jeho kancelárie. Medzi kandidátmi sú prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, minister obrany Denys Šmyhaľ a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyšlycia. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.
Ešte pred niekoľkými dňami považovali za hlavného kandidáta na tento post Fedorova. Jeho radikálne názory na kádrové čistky v prezidentskej kancelárii a príliš rozsiahly „zoznam reforiem“ však prezidenta prinútili váhať. Zelenskyj preto pokračuje v pohovoroch s potenciálnymi kandidátmi na post šéfa prezidentskej kancelárie. Vo vládnych kruhoch sa najčastejšie spomína práve Fedorov ako hlavný favorit, spolu s Budanovom a bývalým premiérom a súčasným ministrom obrany Šmyhaľom.
Keďže ide o ministra obrany, považuje sa to za najmenej pravdepodobné. Šmyhaľ prevzal vedenie ministerstva obrany iba nedávno a ešte len začína zefektívňovať jeho fungovanie. Okrem toho, meniť ministra obrany v čase príprav na obstarávania zbraní na budúci rok by zjavne nebolo najlepším riešením. Ak by Jermakovho nástupcu vybrali spomedzi súčasných ministrov, poslanci by museli najprv hlasovať o ich odvolaní z funkcie.
Ali Baba vo funkcii skončil, najbližší Zelenského človek podal pre korupčný škandál demisiu
Nedá sa vylúčiť, že ak sa Zelenskyj bude rozhodovať medzi dvoma kandidátmi, nakoniec zvolí tretieho. Napríklad Serhija Kyslyciu člena ukrajinského vyjednávacieho tímu s USA.
Zelenskyj pravdepodobne oznámi svoje konečné rozhodnutie ešte tento týždeň.