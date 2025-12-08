Zelenskyj stále nerozhodol o novom šéfovi jeho kancelárie

Medzi kandidátmi sú prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, minister obrany Denys Šmyhaľ a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyšlycia.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj. Foto: Tlačová služba prezidenta Ukrajiny via AP
Ukrajina Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Ukrajina

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj zatiaľ nerozhodol, kto sa stane novým šéfom jeho kancelárie. Medzi kandidátmi sú prvý podpredseda vlády a minister pre digitálnu transformáciu Mychajlo Fedorov, šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrylo Budanov, minister obrany Denys Šmyhaľ a prvý námestník ministra zahraničných vecí Serhij Kyšlycia. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda.

Ešte pred niekoľkými dňami považovali za hlavného kandidáta na tento post Fedorova. Jeho radikálne názory na kádrové čistky v prezidentskej kancelárii a príliš rozsiahly „zoznam reforiem“ však prezidenta prinútili váhať. Zelenskyj preto pokračuje v pohovoroch s potenciálnymi kandidátmi na post šéfa prezidentskej kancelárie. Vo vládnych kruhoch sa najčastejšie spomína práve Fedorov ako hlavný favorit, spolu s Budanovom a bývalým premiérom a súčasným ministrom obrany Šmyhaľom.

Keďže ide o ministra obrany, považuje sa to za najmenej pravdepodobné. Šmyhaľ prevzal vedenie ministerstva obrany iba nedávno a ešte len začína zefektívňovať jeho fungovanie. Okrem toho, meniť ministra obrany v čase príprav na obstarávania zbraní na budúci rok by zjavne nebolo najlepším riešením. Ak by Jermakovho nástupcu vybrali spomedzi súčasných ministrov, poslanci by museli najprv hlasovať o ich odvolaní z funkcie.

Nedá sa vylúčiť, že ak sa Zelenskyj bude rozhodovať medzi dvoma kandidátmi, nakoniec zvolí tretieho. Napríklad Serhija Kyslyciu člena ukrajinského vyjednávacieho tímu s USA.

Zelenskyj pravdepodobne oznámi svoje konečné rozhodnutie ešte tento týždeň.

Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Ukrajinská vláda
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk