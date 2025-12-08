Ruskí vojaci zabili Američana bojujúceho na strane Moskvy, dostali prísne tresty

Súd v ukrajinskej Doneckej oblasti, ktorú kontroluje Rusko, odsúdil v pondelok štyroch ruských vojakov na tresty odňatia slobody za zabitie amerického občana, ktorý sa hlásil ku komunistickej ideológii a od roku 2014 bojoval na strane proruských separatistov.
Moskva len zriedka trestá svojich vojakov na Ukrajine za spáchanie zločinov, pričom ich doma vykresľuje ako národných hrdinov.
Súd v Donecku uznal vojakov za vinných, že v apríli 2024 ubili 64-ročného Russella Bentleyho na smrť po tom, čo si ho pomýlili s americkým sabotérom. Jeho telo potom naložili do kufra auta, ktoré následne vyhodili ho do vzduchu. Bentley, známy ako „Texas“, bol v Donecku, kde žil, pokladaný za celebritu, a jeho zmiznutie vyvolalo pobúrenie.
Samozvaný komunista často na sociálnych sieťach zverejňoval propagandistické videoklipy na podporu vojnového úsilia Moskvy na Ukrajine, vytváral obsah pre ruské štátom podporované médiá a od roku 2014 bojoval po boku proruských separatistov.
Súd bol neúprosný
Dvojicu obžalovaných vojakov – majora Vitalija Vansjackého a poručíka Andreja Jordanova – poslal súd na 12 rokov do trestaneckej kolónie, pričom oboch zbavil ich vojenských hodností. Seržant Vladislav Agalcev dostal 11 rokov, zatiaľ čo posledný zo štvorice, ktorého súd identifikoval len ako vojaka, dostal 1,5 roka za „zatajovanie trestnej činnosti“.
Súd ako poľahčujúcu okolnosť v tomto prípade uviedol skutočnosť, že vojaci Bentleyho nepoznali a zadržali ho, keď sa pripravoval na filmovanie následkov ukrajinského útoku, pretože si mysleli, že je špión pracujúci pre nepriateľa.
Vojaci podľa súdu „nahlásili veliteľovi svojej jednotky, že odhalili sabotéra“, následne ho s vrecom pretiahnutým cez hlavu naložili do auta, kde ho „bili a mučili“, aby od neho „získali priznanie“, a nakoniec ho zabili. Potom jeho telo naložili do kufra auta a to vyhodili do vzduchu, uviedol donecký súd.
Mučenie je bežné
Ruských vojakov na Ukrajine Kyjev a medzinárodné ľudskoprávne organizácie dlhodobo obviňujú z mučenia zajatcov. Bentley, ktorý v mladosti slúžil v amerických ozbrojených silách, v minulosti získal ruské občianstvo a sám seba vykresľoval ako jediného Američana bojujúceho na strane Moskvy.
V roku 2022 pre časopis Newsweek povedal, že sa viackrát, vyjadrené „v sekundách alebo centimetroch“ ocitol v blízkosti smrti, pričom dodal, že verí v anjelov strážnych a zatiaľ mal šťastie.