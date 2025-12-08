Po Trumpovej kritike sa Zelenskyj stretne s európskymi spojencami

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v pondelok stretne v Londýne s britským premiérom, nemeckým kancelárom a francúzskym prezidentom, aby prerokovali aktuálny vývoj americko-ukrajinských rokovaní.
Stretnutie prichádza po niekoľkých dňoch rokovaní ukrajinských a amerických predstaviteľov v Miami, ktoré sa v sobotu skončili bez viditeľného prelomu.
„Ukrajina sa zaväzuje naďalej úprimne spolupracovať s americkou stranou, aby sa dosiahlo skutočné mierové riešenie,“ napísal na komunikačnej platforme Telegram Zelenskyj a dodal, že strany sa dohodli „na ďalších krokoch a formáte rozhovorov s USA“.
Zelenskyj chce prebrať „kľúčové otázky“ mierovej dohody priamo s Trumpom
Americký prezident Donald Trump však v nedeľu uviedol, že je sklamaný. Podľa neho jeho ukrajinský náprotivok nečítal americký návrh na ukončenie vojny s Ruskom.
„Budeme v týchto snahách pokračovať spolu s Američanmi, aby sme Ukrajine poskytli bezpečnostné záruky, bez ktorých nebude možný žiadny pevný a trvalý mier. Musíme na Rusko naďalej vyvíjať tlak, aby si zvolilo mier,“ uviedol pred pondelkovými rokovaniami francúzsky prezident Emmanuel Macron.