Ukrajina chystá bojkot zimných paralympijských hier kvôli povoleniu ruských vlajok

Ukrajinské úrady sa chystajú bojkotovať zimné paralympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo po rozhodnutí Medzinárodného paralympijského výboru (IPC) povoliť ruským športovcom súťažiť pod ruskou vlajkou.
Ukrajina zároveň vyzvala ďalšie krajiny, aby sa nezúčastnili slávnostného otvorenia hier vo Verone, ktoré je naplánované na 6. marca, čo odráža rastúce napätie medzi Kyjevom a medzinárodnými športovými federáciami štyri roky od začiatku ruskej invázie.
Ukrajina odsudzuje povolenie ruským paralympionikom súťažiť na ZPH pod svojimi vlajkami
Šesť ruských a štyri bieloruské športovkyne a športovci budú môcť súťažiť na zimných paralympijských hrách v severnom Taliansku pod svojimi národnými vlajkami namiesto neutrálneho statusu. Rusko je od začiatku invázie na Ukrajinu väčšinovo vylúčené zo svetového športu. Rozhodnutie IPC vyvolalo vlnu pohoršenia na Ukrajine.
Ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj označil toto rozhodnutie za „urážlivé“ a obvinil Rusko a Bielorusko, že „pretvárajú šport na nástroj vojny, klamstiev a opovrhnutia“. „Ukrajinské verejné orgány sa hier nezúčastnia, nebudeme prítomní ani na slávnostnom otvorení ani na iných oficiálnych podujatiach paralympiády,“ uviedol na sociálnych sieťach.
Športový súd povolil ruským a bieloruským lyžiarom kvalifikovať sa na ZOH 2026
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiga nariadil ukrajinským veľvyslancom, aby vyzvali ďalšie krajiny k bojkotu otvorenia hier. „Povolenie zdvihnúť vlajky agresorských štátov na paralympijských hrách počas ruskej vojny proti Ukrajine je morálne aj politicky nesprávne,“ zdôraznil.
Aj športový komisár Európskej únie Glenn Micallef oznámil, že sa slávnostného otvorenia neplánuje zúčastniť. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani, keďže Taliansko tieto hry hostí, kritizoval rozhodnutie IPC a vyzval ho na jeho prehodnotenie.
Rozhodnutie IPC vyvolalo už aj predtým napätie medzi Ukrajinou a Medzinárodným olympijským výborom (MOV), ktorý riadi práve prebiehajúce zimné olympijské hry. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč bol z týchto dôvodov suspendovaný za nosenie prilby zobrazujúcej obete vojny s Ruskom.
Slovenský paralympijský výbor schválil menoslov reprezentantov na paralympijské hry v Taliansku 2026
Kyjev tiež vyjadril nespokojnosť s tým, že za nositeľku menovky Ukrajiny na olympijskom otvorení bola vybraná Ruska žijúca v Miláne, ktorú miestne médiá opisujú ako protikremeľskú osobu. Ukrajinský hovorca ministerstva zahraničia Georgij Tychyj to označil za „hrubé porušenie olympijskej charty“ a požadoval ospravedlnenie.
Kyjev bol taktiež rozčúlený nedávnym vyjadrením prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianniho Infantina, ktorý vyjadril názor, že je čas zase umožniť Rusku návrat do medzinárodných futbalových súťaží.
Prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevič uviedol, že ukrajinskí športovci paralympiádu nebudú bojkotovať. Ukrajina má na zimných paralympijských hrách historicky silné zastúpenie, keď pred štyrmi rokmi v Pekingu skončila druhá v medailovej bilancii. „Ak by sme neprišli, znamenalo by to umožniť Putinovi tvrdiť, že porazil ukrajinských paralympionikov a Ukrajinu vylúčením nás z hier. To sa nestane!“ zdôraznil.
Je rozhodnuté. Zúčastnia sa ruskí a bieloruskí športovci na ZOH 2026 v lyžiarskych disciplínach?
Rusko bude mať na hrách dve miestenky v zjazdovom lyžovaní, dve v behu na lyžiach a dve v snoubordingu, pričom Bielorusko má štyri miestenky len v behu na lyžiach. IPC uviedol, že s nimi bude zaobchádzané rovnako s účastníkmi z iných krajín.
Výbor minulý rok na svojom zasadnutí v septembri nečakane zrušil zákaz pre ruských a bieloruských športovcov.