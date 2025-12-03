Športový súd povolil ruským a bieloruským lyžiarom kvalifikovať sa na ZOH 2026

Športový arbitrážny súd (CAS) vo švajčiarskom Lausanne otvoril cestu pre ruských a bieloruských lyžiarov k účasti na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6.- 22. 2.).
CAS zrušil zákaz, ktorý uvalila Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS), a vyhlásil, že športovci spĺňajúci kritériá Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre individuálnych neutrálnych športovcov (AIN) by mali dostať povolenie na účasť v kvalifikačných podujatiach.
Rusko rozhodnutie privítalo a poukázalo na ďalšie prípady, ktoré by mohli umožniť účasť ruských bobistov a sánkarov na zimnej olympiáde. FIS v októbri zakázala športovcom z Ruska a Bieloruska súťažiť v kvalifikácii na ZOH, pričom tento zákaz platí od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
MOV v septembri oznámil, že športovci z týchto krajín môžu súťažiť pod neutrálnou vlajkou, ak splnia prísne podmienky vrátane absencie podpory vojny a vojenských väzieb. Rovnaké pravidlá platili aj pre minuloročné letné olympijské hry v Paríži.
Rozhodnutie CAS potvrdilo, že FIS musí byť politicky neutrálna a chrániť športovcov pred diskrimináciou. Toto rozhodnutie tiež umožňuje ruským a bieloruským športovcom pokúsiť sa kvalifikovať na paralympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo, hoci podľa Medzinárodného paralympijského výboru je ich účasť nepravdepodobná.