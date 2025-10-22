Je rozhodnuté. Zúčastnia sa ruskí a bieloruskí športovci na ZOH 2026 v lyžiarskych disciplínach?

Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) v utorok oznámila, že ruskí a bieloruskí športovci v jej disciplínach nebudú môcť získať miestenky na budúcoročné zimné olympijské hry v Miláne a Cortine d’Ampezzo, ktoré sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026.
Športovci z týchto krajín boli od invázie Ruska na Ukrajinu v roku 2022 vylúčení z podujatí FIS, no dúfali, že sa budú môcť zúčastniť na hrách pod neutrálnou vlajkou. FIS však na svojom zasadnutí rozhodla, že neumožní ich účasť ako individuálnych neutrálnych športovcov (AIN) na kvalifikačných podujatiach na ZOH ani na zimné paralympijské hry.
Počas ZOH 2022 v Pekingu získalo Rusko takmer tretinu všetkých medailí v behu na lyžiach, hoci v alpskom lyžovaní nevybojovalo žiaden kov. Nór Johannes Klaebo, olympijský šampión v individuálnom šprinte, vyjadril podporu rozhodnutiu FIS: „Myslím si, že je to správne rozhodnutie. Už dlhšie si myslím, že Rusi by nemali súťažiť, pokiaľ vojna na Ukrajine pokračuje.“
FIS tak nasledovala kroky riadiacich orgánov biatlonu a saní, zatiaľ čo orgány krasokorčuľovania umožnili športovcom z Ruska a Bieloruska pokúsiť sa o získanie miesteniek. Čo sa týka ZPH, ktoré sa uskutočnia od 6. do 15. marca 2026, FIS sa rozhodla nenasledovať rozhodnutie Medzinárodného paralympijského výboru o čiastočnom zrušení suspendácie Ruska a Bieloruska.
FIS je zodpovedná za tri z desiatich disciplín na zimných paralympijských hrách, čiže jej rozhodnutie má významný dopad na účasť športovcov z týchto krajín.