Ukrajina odsudzuje povolenie ruským paralympionikom súťažiť na ZPH pod svojimi vlajkami

Ukrajinský minister športu kritizuje zmenu pravidiel pre Rusko a Bielorusko na zimných paralympijských hrách 2026.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Paralympiáda
Zimné paralympijské hry v Soči odštartoval dvojhodinový ceremoniál.Niesol sa v duchu hesla Prelomiť ľady, čo je jeden z najdôležitejších paralympijských ideálov symbolizujúcich prekonávanie akýchkoľvek bariér. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Ukrajina vo štvrtok ostro kritizovala rozhodnutie povoliť ruským a bieloruským športovcom súťažiť na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod svojimi národnými vlajkami, čím prichádza k zrušeniu zákazu zavedeného po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.

Šesť Rusov a štyria Bielorusi dostanú povolenie zúčastniť sa ZPH 2026 ako reprezentanti svojich krajín namiesto štartu pod neutrálnou vlajkou, v utorok to potvrdili organizátori podujatia.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sklamanie aj ohromné pobúrenie

„Rozhodnutie organizátorov paralympiády umožniť vrahom a ich stúpencom súťažiť na hrách pod národnými vlajkami je nielen sklamaním, ale aj ohromným pobúrením,“ uviedol ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj na sociálnych sieťach.

Podľa neho ruské a bieloruské vlajky „nemajú miesto na medzinárodných športových podujatiach, ktoré sú symbolom férovosti, integrity a rešpektu. Sú symbolom režimov, ktoré zmenili šport na nástroj vojny, lží a opovrhnutia.“

Dodal tiež, že v Rusku sa paralympijský šport stal základom pre tých, ktorých ruský prezident Vladimir Putin poslal na Ukrajinu zabíjať, a ktorí sa domov vrátili zranení alebo s postihnutím.

Suškevyč vylúčil bojkot hier

Prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč pre agentúru AFP vyjadril veľkú, veľkú nevôľu a pobúrenie“ nad týmto rozhodnutím, no vylúčil bojkot hier, na ktorých Ukrajina tradične dosahuje výrazné výsledky – pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu skončila na druhom mieste v medailovej bilancii krajín.

„Ak by sme nešli, znamenalo by to dovoliť Putinovi tvrdiť, že zvíťazil nad ukrajinskými paralympionikmi i Ukrajinou tým, že nás na hry nevpustil,“ dodal 71-ročný Suškevyč a zdôraznil: „To sa nestane!“

Rusko získalo dve miestenky v zjazdovom lyžovaní, dve v behu na lyžiach a dve v snoubordingu. Bielorusi budú štartovať v bežeckom lyžovaní.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rovnaké zaobchádzanie

Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) uviedol, že so športovcami bude zaobchádzané „rovnako ako s kýmkoľvek z inej krajiny“.

IPC nečakane zrušil zákaz voči ruským a bieloruským športovcom na septembrovom valnom zhromaždení. Čiastočný zákaz z roku 2023, ktorý nahradil úplný zákaz zavedený po invázii v roku 2022, umožňoval štart len ako neutrálnych športovcov.

Zimné paralympijské hry sa uskutočnia v severnom Taliansku krátko po zimných olympijských hrách. Ich termín je 6. až 15. marec.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
Vojna na Ukrajine
33 fotografií v galérii
Vojna na Ukrajine
Viac k osobe: Matvij BidnyjVladimir Putin
Firmy a inštitúcie: Medzinárodný paralympijský výbor
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt Ukrajinský minister športu Vojna na Ukrajine ZPH Zimné paralympijské hry 2026
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk