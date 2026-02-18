Ukrajina odsudzuje povolenie ruským paralympionikom súťažiť na ZPH pod svojimi vlajkami

Ukrajina vo štvrtok ostro kritizovala rozhodnutie povoliť ruským a bieloruským športovcom súťažiť na zimných paralympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo pod svojimi národnými vlajkami, čím prichádza k zrušeniu zákazu zavedeného po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.
Šesť Rusov a štyria Bielorusi dostanú povolenie zúčastniť sa ZPH 2026 ako reprezentanti svojich krajín namiesto štartu pod neutrálnou vlajkou, v utorok to potvrdili organizátori podujatia.
Sklamanie aj ohromné pobúrenie
„Rozhodnutie organizátorov paralympiády umožniť vrahom a ich stúpencom súťažiť na hrách pod národnými vlajkami je nielen sklamaním, ale aj ohromným pobúrením,“ uviedol ukrajinský minister športu Matvij Bidnyj na sociálnych sieťach.
Podľa neho ruské a bieloruské vlajky „nemajú miesto na medzinárodných športových podujatiach, ktoré sú symbolom férovosti, integrity a rešpektu. Sú symbolom režimov, ktoré zmenili šport na nástroj vojny, lží a opovrhnutia.“
The decision by the @Paralympics organisers to allow killers and their accomplices to compete at the Paralympic Games under national flags is both disappointing and outrageous. It is disappointing that the leadership of international non-governmental organisations tries to ignore… pic.twitter.com/POY9fCM6AD
— MatviiBidnyi (@bidnyi_matvii) February 18, 2026
Dodal tiež, že v Rusku sa paralympijský šport stal základom pre tých, ktorých ruský prezident Vladimir Putin poslal na Ukrajinu zabíjať, a ktorí sa domov vrátili zranení alebo s postihnutím.
I stand with the Paralympians and everything they represent.
However, first allowing Russia and Belarus to return and now granting a wild card and fast-tracking participation without qualification? This is unacceptable.
While Russia’s war of aggression against Ukraine… pic.twitter.com/vJU2BZr3z1
— Glenn Micallef (@GlennMicallef) February 18, 2026
Suškevyč vylúčil bojkot hier
Prezident Ukrajinského paralympijského výboru Valerij Suškevyč pre agentúru AFP vyjadril „veľkú, veľkú nevôľu a pobúrenie“ nad týmto rozhodnutím, no vylúčil bojkot hier, na ktorých Ukrajina tradične dosahuje výrazné výsledky – pred štyrmi rokmi na ZOH v Pekingu skončila na druhom mieste v medailovej bilancii krajín.
„Ak by sme nešli, znamenalo by to dovoliť Putinovi tvrdiť, že zvíťazil nad ukrajinskými paralympionikmi i Ukrajinou tým, že nás na hry nevpustil,“ dodal 71-ročný Suškevyč a zdôraznil: „To sa nestane!“
Rusko získalo dve miestenky v zjazdovom lyžovaní, dve v behu na lyžiach a dve v snoubordingu. Bielorusi budú štartovať v bežeckom lyžovaní.
Rovnaké zaobchádzanie
Medzinárodný paralympijský výbor (IPC) uviedol, že so športovcami bude zaobchádzané „rovnako ako s kýmkoľvek z inej krajiny“.
IPC nečakane zrušil zákaz voči ruským a bieloruským športovcom na septembrovom valnom zhromaždení. Čiastočný zákaz z roku 2023, ktorý nahradil úplný zákaz zavedený po invázii v roku 2022, umožňoval štart len ako neutrálnych športovcov.
Zimné paralympijské hry sa uskutočnia v severnom Taliansku krátko po zimných olympijských hrách. Ich termín je 6. až 15. marec.