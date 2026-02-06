Týždenný súhrn dôležitých správ 06.02.2026 06. 02. 2026 08:00 SITA 0 min. čítania Pavol Hurajt s bronzovou medailou z Vancouveru 2010. Foto: archívne, SITA/Tomáš Benedikovič Nezaradené Zdieľať Zdieľať Súvisiaci článok: Slovensko má počas ZOH 2026 istú medailu. Poznáme jej odlesk aj šport Súvisiaci článok: Na mohutnom zhromaždení v Prahe zaznelo, že Česi nesmú urobiť rovnakú chybu ako Slováci s Čaputovou Súvisiaci článok: Významné šľachtické rody priblíži slovensko-rakúsky projekt Záhorského múzea v Skalici – FOTO Súvisiaci článok: Kauza Šimečková: Progresívne Slovensko má veľký problém, nekomunikovali ho dostatočne, tvrdí politológ - ROZHOVOR Súvisiaci článok: Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Šimečkovej matky, upozorňuje Nadácia Zastavme korupciu – VIDEO Súvisiaci článok: Prvá automatizovaná predajňa COOP Jednota 24/7 v roku 2026 otvorená v srdci Nízkych Tatier Súvisiaci článok: Najprv nadpriemerné teploty a dážď, potom hrozí valentínska zima. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie aj na jarné prázdniny - FOTO Súvisiaci článok: Zomrel kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha, prezývaný „Kráľ Zemplína“ Súvisiaci článok: Ukradnutí synovia Číny. Rodiny sa aj po 30 rokoch naďalej prebúdzajú s rovnakou bolesťou Súvisiaci článok: Nález, ktorý preslávil Gánovce: Sto rokov od objavu neandertálskeho človeka Odber noviniek Zdieľať Zdieľať Okruhy tém: Newsletter Máte tip na článok? Napíšte nám TU Nahlásiť problém Najnovšie na SITA.sk Americké sily zabili pri útoku na loď vo východnom Pacifiku dvoch údajných pašerákov drog Pavol Lukáč Gól strelil takmer po roku. Černák sa usmieval a v dobrej nálade odchádza na olympiádu - VIDEO Ondrej Kašša Ako cestovať na olympiádu Miláno / Cortina 2026: Lietadlom, autom aj vlakom zo Slovenska Natália Kolná Záujem Slovákov o kultúru rastie. Dve tretiny z nich si myslia, že by mala byť lepšie financovaná Paulína Danko Týždenný súhrn dôležitých správ 06.02.2026 Asignácia dane láme rekordy, tisíce firiem však stále váhajú s podporou Lucia Kvasnicová Americké sily zabili pri útoku na loď vo východnom Pacifiku dvoch údajných pašerákov drog Gól strelil takmer po roku. Černák sa usmieval a v dobrej nálade odchádza na olympiádu - VIDEO Ako cestovať na olympiádu Miláno / Cortina 2026: Lietadlom, autom aj vlakom zo Slovenska Záujem Slovákov o kultúru rastie. Dve tretiny z nich si myslia, že by mala byť lepšie financovaná Týždenný súhrn dôležitých správ 06.02.2026 Asignácia dane láme rekordy, tisíce firiem však stále váhajú s podporou