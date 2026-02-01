Zomrel kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha, prezývaný „Kráľ Zemplína“

Zomrel počas prevozu do nemocnice.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
1 min. čítania
Podnikateľ Mikuláš Vareha, Kráľ Zemplína
Mikuláš Vareha. Foto: archívne, SITA/Ján Viazanička.
Slovensko Regionálne správy Regionálne správy z lokality Slovensko

„Kráľ Zemplína“, kontroverzný podnikateľ Mikuláš Vareha zomrel. Ako informovala televízia Joj, záchranári ho resuscitovali v obci Malý Kamenec niekoľko minút, no neúspešne.

„Podľa zástupkyne hovorcu operačného strediska záchranárov Martiny Fröhlich Činovskej došlo k úmrtiu osoby počas prevozu na ARO v nemocnici v Kráľovskom Chlmci,“ uviedla televízia.

Portál noviny.sk pripomína, že Mikuláš Vareha sa stal známym ako veľkopodnikateľ na Zemplíne, pričom bol konateľom a spoločníkom v takmer 80 firmách, ktoré vytvoril, aby mohli vzájomne obchodovať – napríklad s jablkami či lykožrútmi.

„Podľa výsledkov vyšetrovania sa Vareha dopustil 24 čiastkových skutkov krátenia alebo neodvedenia dane, v dôsledku čoho štátu spôsobil škodu za viac ako 57 miliónov eur,“ pripomenula televízia.

Viac k osobe: Mikuláš Vareha
Okruhy tém: Úmrtie
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk