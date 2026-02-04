Slovensko má počas ZOH 2026 istú medailu. Poznáme jej odlesk aj šport

Slovensko vstúpi do zimných olympijských hier 2026 s istotou minimálne jednej medaily, no paradoxne takej, ktorá sa nezapočíta do oficiálnej medailovej bilancie Milána a Cortiny d’Ampezzo.
Pavol Hurajt s bronzovou medailou z Vancouveru 2010. Foto: archívne, SITA/Tomáš Benedikovič
Slovensko bude mať počas zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo dôvod minimálne na jednu medailovú radosť. Ako pripomenul Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV), bývalý biatlonista Pavol Hurajt si po dlhých šestnástich rokoch prevezme striebornú olympijskú medailu z hier vo Vancouveri 2010. Slávnostný ceremoniál je naplánovaný na 15. februára počas biatlonových súťaží v Anterselve.

Pôvodne bronzový Hurajt sa posúva o priečku vyššie po definitívnej diskvalifikácii ruského víťaza Jevgenija Usťugova. Medzinárodná biatlonová únia a následne aj Medzinárodný olympijský výbor potvrdili anulovanie jeho výsledkov pre porušenie antidopingových pravidiel.

Zlatú medailu tak spätne získa Francúz Martin Fourcade a bronz Rakúšan Christoph Sumann. Hurajtovo striebro je preto historicky cenné, no zároveň formálne patrí do medailovej bilancie ZOH 2010, nie hier v Miláne a Cortine d’Ampezzo. Práve preto sa Slovensku v štatistikách ZOH 2026 nezvýši počet medailí, hoci slovenský športovec vystúpi na stupne víťazov priamo počas olympiády v Taliansku.

Celý prípad opäť pripomína, ako dlho môže trvať spravodlivosť v boji proti dopingu. „Treba pripomenúť, že odobrané vzorky z OH a ZOH sú skladované 10 rokov,“ uvádza SOŠV. Práve nové analytické metódy umožňujú odhaliť porušenia pravidiel aj s veľkým časovým odstupom, čo vedie k dodatočným diskvalifikáciám a presunom v poradí.

Hurajtov príbeh pritom nie je v slovenskom športe ojedinelý. Po rokoch sa vyššie v olympijských výsledkoch posunuli aj ďalší reprezentanti – zápasník David Musuľbes, atléti Martina Hrašnová, Matej Tóth či Lucia Klocová, ako aj zmiešaná biatlonová štafeta zo Soči 2014. Všetky tieto prípady spája rovnaký menovateľ – dodatočne potvrdený doping súperov.

Slovensko tak vstúpi do ZOH 2026 s istotou, že jeho vlajka sa v Anterselve objaví pri dekorovaní olympijských medailistov. Hoci sa tento kov nezapíše do oficiálnej bilancie hier v Taliansku, pre slovenský šport ide o silné symbolické víťazstvo. A dôkaz, že aj po rokoch môže pravda dobehnúť cieľovú rovinku.

