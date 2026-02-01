Na mohutnom zhromaždení v Prahe zaznelo, že Česi nesmú urobiť rovnakú chybu ako Slováci s Čaputovou

V Českej republike sa nesmie zopakovať chyba, ktorá sa stala na Slovensku, kde útoky a hrubé správanie odradili bývalú prezidentku Zuzanu Čaputovú od obhajoby mandátu. Vo svojom prejave pred zaplneným Staromestským námestím v Prahe to vyhlásil predseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář.
Správali sa ako luza
„My v Česku neurobíme rovnakú chybu. Veríme, že táto krajina má nádej,“ povedal Minář. Dodal, že od slovenských partnerov počul, že Čaputovú vyčerpalo hulvátstvo a vulgárne útoky ľudí, ktorí sa podľa neho správali ako luza.
Organizácia v súčasnosti eviduje pod petíciou s názvom Stojíme za prezidentom viac ako 600-tisíc podpisov. Ak ich počet dosiahne jeden milión, chce zvolať veľkú manifestáciu na pražskej Letnej.
Minář zároveň vyzval ľudí, ktorí sa nechcú mlčky prizerať „deštrukcii krajiny a primitívnemu hulvátstvu“, aby sa 15. februára stretli vo všetkých krajských a okresných mestách aj v menších obciach. „Veríme, že sa zapoja stovky miest,“ uviedol.
Zdvihnutý prst
Jedna z rečníčok zdôraznila, že budúcnosť krajiny ľuďom nie je ľahostajná a demokracia nie je samozrejmosťou. „Vystupujeme z radu, ideme do miest, bojujeme proti lži a nenávisti. Dvíhame prst, aby sme ukázali, že dobro a slušnosť zvíťazia,“ povedala.
Herec Hynek Čermák ostro kritizoval stranu Motoristé sobě. Podľa neho sú „zrkadlom spoločnosti a skúškou, či je naša slobodná spoločnosť dostatočne oklamaná a apatická, aby sa s ňou dalo manipulovať“.
Prebudený lev
„Spiaci lev sa prebudil,“ vyhlásil Minář na záver manifestácie a dodal, že osud krajiny stojí „na nás“.„Túto krajinu bez boja nedáme. Poďte sa registrovať a organizovať v obciach, a keď pôjde do tuhého, postavíme sa na obranu inštitúcií,“ povedal. Priaznivcov vyzval, aby sa stali dobrovoľníkmi, finančne podporili spolok alebo vstúpili do politických strán.
Ľudia v nedeľu na podporu prezidenta, aj v súvislosti so sporom s hnutím Motoristé sobě o nevymenovanie poslanca Filipa Turka za ministra životného prostredia, zaplnili Staromestské námestie a dolnú časť Václavského námestia. Podľa organizátorov z Milionu chvilek prišlo približne 100-tisíc účastníkov.