Najprv nadpriemerné teploty a dážď, potom hrozí valentínska zima. Meteorológ Jurčovič ukázal počasie na február - FOTO

Meteorológ Peter Jurčovič v najbližších dňoch predpovedá výraznejšie oteplenie, ale počasie podľa jeho slov vo februári ešte dá zabrať a prinesie aj tzv. valentínsku zimu. Ale poďme pekne poporiadku…
Ako priblížil meteorológ Peter Jurčovič v relácii Najlepšie počasie na TV Joj, v súčasnosti k nám od severu zasahuje tlaková výš. „Ten najchladnejší vzduch nás obišiel a všetko sa to presunulo na východ, kde sú extrémne mrazy,“ opísal poveternostnú situáciu s tým, že k nám už prichádza teplý front, ale dosť intenzívna môže byť podľa jeho slov aj zrážková činnosť.
Studený vzduch od severu nás obíde a od juhu príde trochu teplejší vzduch, mrazíky sa budú vyskytovať, ale nebudú také silné a bude aj teplo, nadpriemerne teplo by sme mohli povedať, ale zase dlho to asi nevydrží a po nejakých 5 až 10 dňoch sa to zase všetko zvrtne.
Výstraha prvého stupňa pred snežením
Sneženie v utorok popoludní a potom aj večer či v noci zasiahlo najmä Banskobystrický a Košický kraj. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti predpovedal, že na niektorých miestach by mohlo pripadnúť väčšinou 4 až 12 centimetrov snehu. Po polnoci do druhej ráno ešte platila výstraha prvého stupňa pred snežením pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen a Rožňava.
Počasia na dnes (streda) – dážď aj dážď so snehom
V noci sneženie od juhozápadu postupne v nižších polohách prechádzalo väčšinou do dažďových zrážok. „Keďže sa vo výške môže otepliť nad 0 stupňov Celzia skôr ako v nižších polohách, je v nočných a ranných hodinách možná tvorba ľadovice, a to najmä v južnej polovici územia,“ upozorňovali meteorológovia zo SHMÚ na sociálnej sieti Facebook.
Výstraha pred poľadovicou
Žlté varovanie prvého stupňa pred poľadovicou vydal SHMÚ pre celé Slovensko do stredajšieho obeda pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky aj Trnavský kraj a tiež pre okres Žarnovica. Počas celého dňa je výstraha vydaná a pre Košický, Prešovský, Žilinský aj Banskobystrický kraj, okrem spomínaného okresu Žarnovica.
Aké počasie predpovedali na dnes (stredu)? Oblačno až zamračené, na viacerých miestach dážď alebo dážď so snehom, od vyšších, na strednom a východnom Slovensku ojedinele aj v nižších polohách, sneženie. „Najvyššia denná teplota dosiahne 1 až 6 stupňov Celzia, v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie a teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo nuly,“ uvádza SHMÚ v predpovedi na svojom webe.
Deväť okresov má výstrahu pred silným vetrom
Od stredy 18.00 do štvrtkovej šiestej hodiny rannej hrozí aj silný vietor a SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa pre deväť okresov (Malacky, Myjava, Levice, Nitra, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava). „Ojedinele sa očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu a priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu,“ upozorňujú meterológovia.
Predpoveď na zajtra (štvrtok) – bude už aj 10 stupňov Celzia
Ako priblížili meteorológovia zo SHMÚ, zo synoptického hľadiska sú dominantnými tlakovými útvarmi v oblasti európskeho kontinentu mohutná tlaková výš so stredom nad Škandináviou a rozsiahla tlaková níž so stredom severozápadne od Pyrenejského polostrova.
„Medzi týmito tlakovými útvarmi pozorujeme výrazné teplotné rozhranie oddeľujúce studený arktický vzduch nad severnou a východnou Európou od teplého nad juhozápadnou polovicou Európy,“ doplnili s tým, že spomínaný teplý front toto rozhranie posunie v ďalších dňoch ďalej na severovýchod a naše územie sa tak dostane do teplého a vlhkého južného prúdenia.
V noci zo stredy na štvrtok najnižšia teplota na Slovensku klesne na plus 3 až mínus 2 stupne Celzia a počas dňa potom vystúpi na plus 5 až plus 10 stupňov Celzia. Ako však uvádza SHMÚ vo svojej predpovedi na štvrtok, v údoliach stredného a východného Slovenska môžu byť počas dňa ojedinele len okolo plus 3 stupne Celzia.
Ako bude v piatok, víkend (sobota, nedeľa) a ďalšie dni?
Ako je vidieť na grafike meteorológa Petra Jurčoviča viac slniečka by sme si mohli užiť v piatok a sobotu, kedy ešte aj denná teplota bude na niektorých miestach atakovať 10 stupňov Celzia. „Tým, že tu bude teplý a vlhký vzduch treba však rátať aj s vytváraním hmiel,“ podotkol.
Aj meteorológovia zo SHMÚ, podobne ako Peter Jurčovič, predpovedajú naďalej aj zrážky. Od budúceho týždňa sa potom navyše aj mierne ochladí. „O nejakej veľkej zime sa však hovoriť nedá,“ podotkol meteorológ Peter Jurčovič. Obdobie ako celok, od nedele do utorka 10. februára, bude podľa meteorológov zo SHMÚ teplotne nadnormálne.
Dlhodobá predpoveď. Bude už vo februári jarné počasie?
Ako podotkol meteorológ Peter Jurčovič v spomínanom počasí na Jojke, február je po januári druhým najchladnejším mesiacom v roku, ale nemáva až také pekné počasie. „Striedajú sa tu dni, keď je veľmi teplo, veľmi chladno, veľmi veterno a môže sa to kombinovať veľmi rýchlo za sebou,“ uviedol.
Aké počasie teda vo februári očakávať? Po výraznejšom oteplení príde podľa meteorológa Petra Jurčoviča studená perióda, tzv. valentínska zima, potom treba očakávať zase oteplenie a takto sa to bude podľa jeho slov striedať. „Môžeme povedať, že február dá ešte zabrať,“ podotkol.
Ako je vidieť na jeho grafickej predpovedi najteplejšie by malo byť pred 10. februárom a potom teploty na Slovensku znovu klesnú.
Čo je valentínska zima?
Podobne ako hromničná zima, aj tá valentínska, prináša ochladenie, sneh či mráz. Ide o prechodné obdobie, kedy sa po predchádzajúcom oteplení (často po Hromniciach) vracia tuhý mráz, niekedy nazývaný aj európsky zimný monzún.
Ľudia si všimli, že aj keď sa už blíži jar, tak zima vie ešte v polovici februára udrieť, tak si to spojili s dátumom, ktorý bol ľahko zapamätateľný – podobne ako hromničná zima. Typicky nastupuje v dňoch okolo 14. februára, pričom mrazy môžu byť aj rekordné. Často sa hovorí, že ak valentínska zima udrie, jar príde rýchlejšie.
Pranostiky na Valentína:
- Na svätého Valentína zamrzne ešte i vína
- Na svätého Valentína zima sa siliť počína
- Valentín zimu púšťa, snehy hádže