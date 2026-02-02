Prvá automatizovaná predajňa COOP Jednota 24/7 v roku 2026 otvorená v srdci Nízkych Tatier

Nová automatizovaná predajňa, ktorú prevádzkuje spotrebné družstvo COOP Jednota Brezno, vznikla v obci Bystrá, v lokalite známej ako Srdce Nízkych Tatier. Ide zároveň o 28. automatizovanú predajňu COOP Jednota 24/7 na Slovensku.
Lokalita s výnimočným kontextom
Obec Bystrá je vstupnou bránou do Národného parku Nízke Tatry a centrom cestovného ruchu na južnej strane Chopka. Ide o vyhľadávanú lokalitu s výrazne rozvinutým turizmom, ktorá ponúka ideálne podmienky na šport, turistiku a oddych počas celého roka. V obci a jej bezprostrednom okolí sa nachádza vysoký počet rekreačných objektov, chát a apartmánových domov, čo výrazne zvyšuje pohyb ľudí najmä počas letnej a zimnej sezóny.
„Veľmi si vážim spoluprácu s COOP Jednotou a ich inovatívny prístup – obec sa aktívne zapojila už počas príprav projektu, napríklad aj pri zabezpečení optického internetového pripojenia, aby predajňa mohla poskytovať čo najkvalitnejšie služby,“ uvádza Martin Alberty, starosta obce Bystrá.
Predajňa pre domácich aj turistov
Predajňa COOP Jednota v Bystrej obsluhuje široké spektrum zákazníkov. Kým počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci je 156, v Bystrej a celej Bystrianskej doline sa nachádza takmer 4 000 ubytovacích lôžok. Väčšinu zákazníkov tak tvoria najmä turisti, lyžiari, cyklisti, chalupári a návštevníci regiónu, ktorí do Bystrianskej doliny prichádzajú na víkendové pobyty či dovolenky.
Sortiment je prispôsobený tejto štruktúre zákazníkov. Napriek menšej predajnej ploche ponúka predajňa široký výber základných potravín, pečiva, nápojov, hotových jedál, sladkostí, hygienických potrieb, sortimentu na grilovanie, bagiet či doplnkového tovaru pre rýchle a pohodlné nákupy. Súčasťou ponuky sú aj služby CASHBACK a predaj propán-butánových fliaš, ktoré sú obľúbené najmä medzi chalupármi a návštevníkmi rekreačných objektov.
„Máme úprimnú radosť, že prvú nonstop predajňu v rámci nášho spotrebného družstva otvárame práve v Bystrej. Ide o praktickú službu, ktorá reaguje na každodenné potreby miestnych obyvateľov aj ľudí, ktorí sem prichádzajú za oddychom. Veríme, že nonstop dostupnosť potravín im prinesie viac pohodlia a flexibility,“ uvádza Eva Kolajová, predsedníčka spotrebného družstva COOP Jednota Brezno.
Hybridný režim fungovania
Predajňa COOP Jednota v Bystrej funguje v hybridnom režime, ktorý kombinuje klasický predaj s obsluhou a automatizovaný nonstop nákup. Počas dňa, v čase od 7.00 do 17.00 hod., je predajňa otvorená ako štandardná prevádzka s personálom. Po skončení bežných otváracích hodín sa automaticky prepína do režimu COOP Jednota 24/7. Zákazníci môžu do predajne vstúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie COOP Jednota Klub, v ktorej si vygenerujú QR kód slúžiaci na vstup. Nákup prebieha samoobslužne a platba je možná bezhotovostne – kartou, mobilným telefónom alebo inteligentnými hodinkami. Aj v nočných hodinách je prevádzka pod vzdialeným dohľadom bezpečnostnej služby, ktorá je v prípade potreby schopná so zákazníkmi komunikovať.
Modernizácia a technológie
Modernizácia predajne zahŕňala najmä nové obchodné zariadenie, moderné chladiace a obslužné technológie a doplnenie dvoch samoobslužných pokladní. Jedna z nich slúži počas bežnej prevádzky aj ako klasická pokladňa obsluhovaná personálom. Súčasťou modernizácie je aj vybavenie predajne elektronickými cenovkami, ktoré umožňujú aktuálne a jednotné zobrazovanie cien aj pri hybridnom a automatizovanom režime fungovania.
Prvý krok roka 2026
Otvorenie predajne v Bystrej je prvým krokom COOP Jednota v rozširovaní konceptu 24/7 v roku 2026.
„Koncept COOP Jednota 24/7 sa osvedčuje v rôznych typoch lokalít – od miest až po menšie obce či turistické oblasti. Technológie vnímame ako nástroj, ktorý pomáha zvyšovať dostupnosť služieb, uľahčuje prácu personálu a zároveň zachováva hodnoty tradičného obchodu. Aj v roku 2026 plánujeme v rozširovaní konceptu pokračovať,“ uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb COOP Jednota Slovensko.
Partnerstvo, ktoré podporuje dostupnosť služieb
Koncept COOP Jednota 24/7 vzniká v spolupráci so spoločnosťou Mastercard.
„Rozvoj dostupných a bezpečných služieb v regiónoch je pre nás dlhodobou prioritou. Projekty, ako je nonstop predajňa v Bystrej, ukazujú, že moderné technológie majú veľký zmysel aj v menších obciach a turisticky vyťažených lokalitách, kde reálne zvyšujú komfort zákazníkov. Takéto riešenia sú dôležitým krokom k tomu, aby digitalizácia slúžila ľuďom bez ohľadu na to, kde žijú, a podporovala dlhodobú udržateľnosť miestnych komunít,“ hovorí Jana Lvová, generálna riaditeľka Mastercard pre Slovensko a Českú republiku.
Aktuálne sa na Slovensku nachádza 28 automatizovaných predajní COOP Jednota 24/7.
Viac informácií nájdete na stránke www.coop.sk/24-7.
