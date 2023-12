Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini sekol s rozpravou a Matovič ukázal, kde je ako ryba vo vode

Poslanci expresne schválili štátny rozpočet na budúci rok. Nie, že by šlo všetko hladko, ale blížia sa sviatky a preto predseda parlamentu Peter Pellegrini dal nečakane hlasovať, aby sa rozprava k tomuto dôležitému bodu schôdze skončila, bez toho aby mohli vystúpiť všetci poslanci v nej prihlásení. Pravdou však tiež je, že ani časť opozície nepostupovala štandardne a vystúpenia jej predstaviteľov mali iba jediný cieľ, oddialiť hlasovanie.

Matovič sa znovu zviditeľnil

Igor Matovič znovu ukázal, že sa najlepšie cíti v opozičných laviciach, lebo nemusí pozerať na to, čo reálne urobí. Jeho jediným cieľom je, aby sa zviditeľnil a ukázal, že je on jediný naozajstný opozičník. Tentoraz ľudia okolo neho vystupovali v rozprave s niekoľkohodinovými prejavmi, len aby koalícia nemala pohodlie.

Nezabránili im v tom ani celonočné rokovania, lebo ani to im neprekážalo, aby stáli pri rečníckom pulte aj niekoľko hodín. Nebolo dôležité, či ich niekto počúva, alebo či konštruktívne prispievajú k zlepšeniu rozpočtu, cieľom bolo naťahovať čas a znervózňovať premiéra Roberta Fica.

Bolo jasné, že aj celá vládna koalícia sa bola čoraz nervóznejšia, lebo po presunutí rokovania o novele Trestného zákona hrozilo, že by do sviatkov nestihli schváliť ani štátny rozpočet a budúci rok by sme začínali v rozpočtovom provizóriu.