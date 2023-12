Týždeň očami Pavla Urbana: Fico ako Mozart, Šimečka ako Salieri

Opozícii sa aspoň z časti podarilo zablokovať novelu Trestného zákona. Protesty v uliciach, ale predovšetkým obštrukcia v parlamente, prinútili vládnu koalíciu, aby sa poslanci touto zákonnou normou zaoberali až o mesiac. Samozrejme, premiér Robert Fico nepripúšťa, aby sa niečo v návrhu menilo, ale počkajme ešte mesiac, lebo aj tlak Európskej únie silnie a v hre sú predsa veľké peniaze, ktoré nám Brusel môže zablokovať.

Opozícia zvíťazila, ale len zatiaľ

Návrh novely Trestného zákona vyvolal veľký rozruch. Opozícia od začiatku tvrdí, že ide o pomstu Fica voči všetkým, ktorí dostali „jeho ľudí“ za mreže.

Vláda to samozrejme odmieta, ale podivné je, že sa to malo udiať v skrátenom legislatívnom konaní. Vysvetlenie, že sa má zabrániť ďalším porušovaniam ľudských práv, neznie veľmi presvedčivo. Do všetkého sa zapojili aj mimovládky a znovu sme v Bratislave mali veľké zhromaždenie, kde jeho účastníci žiadali stiahnutie návrhu.

Povolenou obštrukciou opozície v parlamente zase hrozilo, že sa do konca roka neprijmú ďalšie dôležité zákony, ktoré sú nevyhnutné pre riadny chod štátu, napríklad štátny rozpočet.