Týždeň očami Pavla Urbana: Migy môžu Hegerovi zlomiť krk a Pellegrini už pre svoj postoj vidí Ficov chrbát

Vláda konečne rozhodla, že na Ukrajinu pošle naše stíhačky MiG-29. Najväčšie útoky po tomto rozhodnutí však môžeme ešte len očakávať. Vytrpí si ich predovšetkým premiér Eduard Heger. Robert Fico prebral od Petra Pellegriniho primát v predvolebných prieskumoch. Do septembrových predčasných volieb je však ešte veľmi ďaleko.

Heger mohol poslať stíhačky elegantnejšie

Vláda našla spôsob, ako predsa len dodať migy na Ukrajinu. Podľa jej členov, našli spôsob, ako to aj právne zrealizovať, lebo pôjde o medzinárodnú zmluvu a tú môže podpísať aj iba poverený kabinet.

Väčšina z tých, ktorí aspoň trochu sledujú medzinárodné dianie a nepočúvajú iba to, čo im domáci politici vtĺkajú do hlavy, určite takýto krok akceptuje. Všetci vieme čo sa deje u našich východných susedov a pomôcť im je určite potrebné. To je všetko v poriadku, keby sme v krajine nemali aj takých, ktorým ide predovšetkým o vlastný úspech a preto už teraz vykrikujú a hrozia žalobami.

Musím však pripustiť, že celá akcia okolo dodávky migov na Ukrajinu nebola najšťastnejšie zorganizovaná. Nemuselo sa s tým ísť na verejnosť, kým nebolo dohodnuté ako to zrealizovať. Neboli by sme svedkami dennodenného meditovania celej politickej špičky, ako to urobiť.