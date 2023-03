Voľby by vyhral Smer-SD, OĽaNO má päť percent a Hegerovi Demokrati by sa do parlamentu nedostali

Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, vyhrala by ich strana Smer-SD so 17,6 percentami. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre reláciu Na hrane televízie Joj. Strana Hlas-SD by získala 16,1 percenta a tretie by bolo Progresívne Slovensko s 15,1 percentami.

Sme rodina a Republika s rovnakou podporou

V prieskume ďalej nasleduje strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorej by hlas odovzdalo 8,1 percenta respondentov rozhodnutých voliť niektorú zo strán.

Zhodne po 6,8 percenta získali v prieskume hnutia Sme rodina a Republika. Do parlamentu by sa ešte dostalo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so 6,7 percentami a hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) s rovnými piatimi percentami.

Takmer rovnaký výsledok ako OĽaNO má v prieskume aj nová strana Eduarda Hegera Demokrati, ktorú by volilo 4,9 percenta opýtaných.

Za ľudí aj kotlebovci pod dvomi percentami

Za nimi je v rebríčku Slovenská národná strana (4,2 percenta), Maďarské fórum (2,2 percenta), Aliancia (1,9 percenta), Za ľudí (1,6 percenta), Kotlebovci – ĽSNS (1,2 percenta), Dobrá voľba (jedno percento), Národná koalícia (0,4 percenta) a Socialisti.sk (0,4 percenta).

18,1 percenta opýtaných by sa nevedelo rozhodnúť, ktorú stranu voliť. Ďalších 12,9 percenta deklarovalo, že by voliť nešli a 1,5 percenta opýtaných na otázku odmietlo odpovedať. Rozhodnutých bolo 67,5 percenta oprávnených voličov.

Smer-SD by pri takomto volebnom výsledku obsadil v pléne Národnej rady SR 32 poslaneckých kresiel, Hlas-SD 30, Progresívne Slovensko 28 a strane SaS by patrilo 15 kresiel. Zhodne po 12 poslancov by mali v pléne Sme rodina, Republika a KDH.

OĽaNO by získalo deväť poslaneckých mandátov. Nárast volebných preferencií zaznamenali oproti februáru strany Smer-SD, Progresívne Slovensko, SaS, Republika, Demokrati, SNS, Dobrá voľba a Socialisti.sk. Ostatné strany zaznamenali prepad.

Progresívcov volia najmä mladí

Smer-SD má v aktuálnom prieskume len päť percent voličov vo veku od 18 do 33 rokov. Najvyššie percento voličov má v najvyššej vekovej kategórii od 66 rokov vyššie, a to 21 percent. Rovnako aj strana Hlas-SD má v prieskume najviac voličov v najvyššej vekovej skupine (18 percent). Naopak, Progresívne Slovensko má najviac voličov medzi mladými od 18 do 33 rokov (21 percent) a spomedzi dôchodcov by ju v prieskume volilo len päť percent ľudí.

Progresívcov by volilo tiež najviac oslovených respondentov s vysokoškolským vzdelaním (15 percent). Najviac ľudí s najnižším dosiahnutým vzdelaním by volilo Smer-SD (13 percent) a Hlas-SD (12 percent). Spomedzi krajov získal Smer-SD najvyššiu podporu u obyvateľov Trenčianskeho kraja (23 percent), Hlas-SD v Prešovskom kraji (16 percent) a Progresívne Slovensko v Bratislavskom a Trnavskom kraji (16 percent).

Prieskum robila agentúra AKO telefonicky v termíne od 7. do 13. marca na vzorke 1 000 respondentov. Odpovedali na otázku: „Skúste si prestaviť, že by sa teraz najbližší víkend znovu konali parlamentné voľby do Národnej rady SR. Išli by ste voliť? A ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí, alebo môžete menovať aj nejakú inú.“