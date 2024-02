Týždeň očami Pavla Urbana: Fico zatiaľ uspel, na rade je Čaputová a možno aj Európska komisia

Parlament podľa očakávania schválil novelu Trestného zákona. Poslanci vládnej koalície ukázali, že bez ohľadu na prípadné dôsledky novely, sú jednotní a kritika ich netrápi.

Schválená právna norma teraz poputuje do prezidentskej kancelárie. Zuzana Čaputová už avizovala jej vrátenie na opätovné prerokovanie. Hlasy z Európskej komisie naznačujú, že možno ešte len nastanú problémy.

Ficovi ľudia sa môžu tešiť

Premiér Robert Fico môže byť určite spokojný. Členovia jeho koalície napriek rozsiahlej kritike svorne zahlasovali za novelu zákona, ktorá skrátením premlčacích lehôt za určité trestné činy, môže zbaviť niektorých jeho blízkych osôb trestného stíhania. To, že to môže zároveň spôsobiť problémy pri stíhaní ďalších osôb, je pre neho iba kolaterálna škoda, lebo základný cieľ sa začína napĺňať a to je pomôcť „našim“.

Hovorím, že začína napĺňať preto, lebo pravdepodobne prezidentka vráti novelu na opakované prerokovanie a znovu budeme svedkami parlamentnej komédie s rovnakým výsledkom.

Základná pripomienka hlavy štátu od začiatku bola, že sa takto významná úprava nemala konať v skrátenom legislatívnom konaní, ale mala prebehnúť široká diskusia odbornej verejnosti, aby sa dosiahol čo najlepší výsledný materiál.

Fico by však nebol Ficom keby chcel, aby mu niekto „kafral“ do vlastných úmyslov. Vie, že takéto rázne kroky treba robiť, kým je jeho elektorát ešte nabudený víťazstvom vo voľbách. Neskôr, keď príde prípadné sklamanie z novej vlády, by to bolo oveľa ťažšie a možno aj niektorí poslanci, ktorí ho teraz podporujú, by uvideli, že nie je všetko v súlade s ich predstavami, s akými šli do vládnej koalície.

Možno zakročí Európska komisia

O problémoch s urýchlením prijatím tejto právnej normy nasvedčuje aj rozprava v samotnom parlamente. Vládna koalícia musela podať desiatky pozmeňujúcich návrhov, aby opravila pôvodný text. Aby toho nebolo málo, podávali sa aj opravy pozmeňujúcich návrhov. Všetkým je jasné, že rýchla práca sa nevypláca.

Ako som už uviedol, dôsledky textu schváleného v parlamente sa časom ukážu. Už teraz sa niektorí poslanci snažia obhajovať niektoré ustanovenia o skrátení premlčacej doby.

Verejnosť a určite aj samotných voličov vládnych strán pobúrilo zistenie, že sa napríklad skracuje premlčacia doba za znásilnenie. Vysvetlenie, že ide o rovnakú dobu ako je v niektorých okolitých štátoch, však nesedí a tak sa už zahlasuje možná snaha o nápravu pri prípadnom vrátení zákona prezidentkou.

Urobiť sa tak však môže iba ak hlava štátu konkrétne navrhne zmenu jednotlivého ustanovenia a poslanci nemôžu svojvoľne upravovať ďalšie časti zákona.

Dôsledok prijatia zákona môže byť pozastavenie niektorých platieb Európskej únie z plánu obnovy. Opoziční poslanci už uviedli, že nám je pozastavené hodnotenie platby vo výške 900 miliónov eur z Plánu obnovy. Potvrdil, to aj samotný vicepremiér Peter Kmec. Pravdou však je, že okrem novely Trestného zákona je problematické aj zvyšovanie dôchodkov a porušovanie výdavkových limitov, čo bude musieť vláda tiež vysvetľovať v Bruseli.

Pod týmto nátlakom možno aj vládna koalícia dodatočne pristúpi k niektorým zmenám, ale to už bude neskoro, lebo aj jeden deň platnosti zákona dostane „našich“ z rúk orgánov činných v trestnom konaní. A to je asi základný motív rýchleho konania.