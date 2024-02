Susko: Novela Trestného zákona vracia Slovensko zo stredoveku do modernej Európy. Zákon bol doteraz príliš prísny

Zásadné zmeny trestnej politiky štátu vracajú Slovensko zo stredoveku do modernej Európy. Povedal to v piatok na tlačovej besede minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v reakcii na to, že poslanci koalície vo štvrtok večer v parlamente schválili vládnu novelu Trestného zákona.

Zákon bol vraj doteraz príliš prísny

Zároveň sa poďakoval poslancom koalície za to, že nepodľahli tlaku opozície. Trestný zákon podľa jeho slov pretavili do moderného trestného práva tým, že sa dal dôraz na alternatívne tresty a prevýchovu páchateľov.

Susko je presvedčený, že zákon bol doteraz príliš prísny. „Máme druhé najvyššie, alebo ak nie aj najvyššie trestné sadzby v celej Európe,“ povedal.

Všetky prípady prevezme Generálna prokuratúra

Ako Susko ďalej uviedol, na základe schválených zmien zaniká Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) ako samostatný organizačný útvar Generálnej prokuratúry SR (GP) a všetky kompetencie prevezme generálna prokuratúra.

Prokurátori ÚŠP zostanú prokurátormi GP a ďalej budú dozorovať tie veci, ktoré sú už podané obžaloby, resp. sú tesne pred podaním obžaloby. Ostatné veci sa rozdelia na jednotlivé krajské a okresné prokuratúry.

Žiadne konanie sa podľa Suska nepreruší alebo nezastaví. Táto zmena sa podľa ministra udiala z dôvodu, že „tu prichádzalo k masívnemu porušovaniu ľudských práv a slobôd práve pod dozorom ÚŠP, na čo poukazovala aj petícia 400 právnikov za právny štát.“

