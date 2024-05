Ružomberčania sa druhýkrát tešia z triumfu v Slovnaft Cupe, v košickom finále zdolali Spartak Trnava (video+foto)

Ružomberskí futbalisti sa druhýkrát v histórii stali víťazmi Slovenského pohára. Zverenci trénera Ondřeja Smetanu v prvomájovom finále v Košiciach zdolali obhajcov prvenstva FC Spartak Trnava 1:0, o všetkom rozhodol presný zásah Adama Tučného zo záveru prvého polčasu.

Aj v prvom finále zdolali Trnavu

Dvadsaťjedenročný stredopoliar využil zaváhanie defenzívy súpera, nerozumeli si brankár Dominik Takáč s obrancom Martinom Šulekom. Tučný skóroval do prázdnej bránky.

„Príprava na tento duel trvala skoro mesiac, od prvého semifinále. Všetko smerovalo na tento jeden deň. Stále sme to mohli načasovať aj lepšie. Tento zápas je o víťazstve a to sme dosiahli, aj keď sme v druhom polčase dosť ‚spadli‘,“ komentoval kouč víťazného kolektívu Ondřej Smetana v prenose JOJ Šport.

Ružomberčania triumfom v Slovenskom pohári získali právo štartu v prvom kvalifikačnom kole Európskej ligy. V minulosti ovládli domácu pohárovú súťaž aj v roku 2006, aj vtedy vo finále zdolali Spartak Trnava.

Trnavčania majú osem triumfov

Trnavčania si v stredu „brúsili zuby“ na tretí triumf v SP bez prerušenia, keďže trofej získali aj vlani a predvlani, v minulosti ešte žiadny tím neovládol túto súťaž trikrát za sebou. Po inkasovanom góle v závere prvého polčasu sa po zmene strán snažili trnavskí hráči aspoň o vyrovnanie, ich tlak však nepriniesol žiadny gól.

Trnavčania tak zostali v počte triumfov v Slovenskom pohári na čísle osem, lepší v tomto smere je už len Slovan Bratislava so sedemnástimi prvenstvami. Trnavský klub má šancu dostať sa do pohárovej Európy prostredníctvom I. ligy, v ktorej je priebežne na 2. priečke tabuľky.

„Veril som, že sme dokonalé pripravení, obetovali sme tomu aj ligu. Všetko sme pripravovali na tento duel, aby sme podali dobrý výkon. A chalani ho aj podali. Myslel som, že vieme, ako ich zdolať. Je to šport, takúto chybu sme nikdy nespravili. A stalo sa to dnes. Rozhodnúť sme mohli už v prvej dvadsaťminútovke, ale nestalo sa. Veľmi ma to bolí, lebo po takomto priebehu je to nezaslúžené, takto to teraz cítim. Taký je šport, nie vždy zvíťazí lepší,“ povedal sklamaný trnavský tréner Michal Gašparík.