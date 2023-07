Týždeň očami Pavla Urbana: Fico by mal radšej mlčať, okrem extrémistov od neho všetci bočia

Predseda Smeru-SD Robert Fico pokračuje vo svojej protizápadnej rétorike. „Členstvo Ukrajiny v NATO je proti našim národným záujmom,“ vyhlásil pri príležitosti príchodu prezidenta Volodymyra Zelenského na Slovensko. Nie, pán predseda, vaše výroky sú proti záujmov Slovenska, lebo od vás, nielen na Slovensku, už všetci utekajú, samozrejme okrem extrémistov.

Fico by asi vítal ruských vojakov na východnej hranici

Uplynulý týždeň sa znovu zviditeľnil predseda, akože sociálnodemokratickej strany, pán Fico. Zaútočil na všetko, čo nezodpovedá predstavám jeho pravdepodobného mentora z východu Vladimira Putina.

Najprv zaútočil na prezidenta Zelenského za to, ako sa správal v Bulharsku, keď na provokačné vystúpenie hostiteľského prezidenta sa opýtal, ako by sa cítilo Bulharsko, keby na krajinu zaútočilo Rusko. „Nechápem, prečo ho pán bulharský prezident nepostavil do radu,“ okomentoval to Fico.

Fotografie: Volodymyr Zelenskyj na Slovensku

Zároveň však konštatoval, že si Zelenskyj dovolil „donebavolajúcu drzosť“. Neviem, ako by ste sa postavili pán expremiér v podobnej situácii, možno by ste privítali ruské vojská na slovenských hraniciach.