Fico: Ukrajina by mala byť „nárazníkom“ medzi NATO a Ruskom, nepatrí preto do NATO

Ukrajina by mala byť podľa slov predsedu Smer-SD Roberta Fica „nárazníkom“ medzi Ruskou federáciou a Severoatlantickou alianciou (NATO). Predpokladá, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj bude v piatok na Slovensku žiadať o podporu v súvislosti so samitom NATO v litovskom Vilniuse, ktorý bude 11. a 12. júla.

„Hľadá sa nejaká forma pozvania Ukrajiny do NATO. Ja neviem, s čím tam ide prezidentka Čaputová, pretože nikoho neinformovala, bol by som rád, keby s tým prišla do parlamentu,“ uviedol v piatok Fico na tlačovej konferencii.

Členstvo Ukrajiny v NATO je podľa jeho slov proti našim národným záujmom. Opozičný politik nesúhlasí s názorom českého prezidenta Petra Pavla, ktorý uviedol, že nemá problém s tým, aby Ukrajina vstúpila do NATO, ak splní všetky kritériá rovnako, ako ostatné krajiny.

„Ak si niekto želá tretiu svetovú vojnu, nech tlačí Ukrajinu do NATO. Je dôležité dať jej bezpečnostné záruky, tak z východu, ako aj zo západu, ale je tiež veľmi dôležité, aby existoval nejaký nárazník medzi NATO a Ruskou federáciou – a tento nárazník by mala tvoriť samostatná, suverénna Ukrajina,“ myslí si Fico.