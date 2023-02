Týždeň očami Pavla Urbana: Pellegrini uteká od Fica, nie však od Smeru. Matovič znovu hľadá vinníkov

Čím ďalej, tým viac sa začína Peter Pellegrini vzďaľovať od svojho bývalého mentora a politického otca Roberta Fica. Najnovšími vyhláseniami chce ukázať, že on je iný a nemieni si s ním sadnúť za spoločný vládny stôl. Voči ostatným bývalým spolustraníkom je však zdržanlivejší. Igor Matovič pokračuje v hľadaní vinníkov za svoje zlé rozhodnutia. Tentoraz si, ako inak, znovu vybral prezidentku Zuzanu Čaputovú.

Pellegrini vraj s Ficom nepočíta

„Nemyslím si, že Robert Fico ešte môže Slovensku ponúknuť nejakú nádej a víziu pre 21. storočie,“ vyhlásil predseda najsilnejšej opozičnej strany Peter Pellegrini pre Nový čas. Vyjadrenie, ktoré mnohých prekvapilo, ale tí čo sledujú politické dianie vedia, že nie po prvýkrát sa predseda Hlasu-SD chce zbaviť nálepky Ficovho poskoka. Tentoraz však možno ostrejšími slovami.

Podľa neho by nefungovalo, aby po voľbách sedeli spolu vo vláde. „Ja si to neviem predstaviť, to by ani nefungovalo… Už som to raz povedal a ľudia musia vedieť, že keď som to povedal, tak to aj dodržím,“ skonštatoval Pellegrini.