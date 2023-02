Týždeň očami Pavla Urbana: Bláznivé nápady v parlamente pokračujú. Kto tromfne Matoviča?

Do volieb máme ešte viac ako sedem mesiacov, ale už teraz máme v našom zákonodarnom zbore poriadny cirkus. Strany sa začali predbiehať v tom, ako prilákať voličov.

Niekto rozhadzovaním peňazí, iní zasa pozerajúc na zahraničnopolitickú orientáciu krajiny. Pripomeniem, že od vyhlásenia predčasných volieb máme iba dvadsať dní a kreativita poslancov naberá na obrátkach.

Lídrom v nezmyselných návrhoch je podľa očakávania urazený expremiér a minister financií Igor Matovič. Ešte stále nepochopil, že jeho miesto je ďaleko od politiky, lebo ak bude aj naďalej v nej, tak všetkým nám môže iba uškodiť.

Nikto nevie, koľko by nás stáli jeho návrhy, ale jemu je to jedno, jednoducho sa chce za každú cenu zapáčiť občanom.

500 eur za účasť vo voľbách

Najdrastickejší príklad populistického správania je návrh zo začiatku týždňa, aby každý občan, ktorý príde voliť dostal 500 eur. Návrh naoko krásny, lebo kto by odmietol dostať 500 eur len za to aby prišiel do hlasovacej miestnosti, hoci aj nikomu nedal svoj hlas. Má to však niekoľko „háčikov“.

Prvý je, že kde nájsť zhruba dve miliardy eur na jeho realizáciu. Samozrejme, môže sa požičať na finančných trhoch, ale to by sme predsa museli všetci vracať.