Rusko poprelo, že jeho stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska

Rusko poprelo, že jeho lietadlá narušili vzdušný priestor NATO, a varovalo, že krajiny, ktoré vznášajú takéto obvinenia, riskujú „eskaláciu napätia“. Tri ruské stíhačky MiG-31 v piatok vleteli do estónskeho vzdušného priestoru, kde zotrvali 12 minút, kým ich nevyviedli stroje aliancie, oznámil Tallinn. Estónsko uviedlo, že lietadlá leteli ponad Fínsky záliv s vypnutými transpondérmi a nereagovali na pokyny riadenia letovej prevádzky.
Ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v pondelok odmietol verziu Estónska a vyhlásil, že ruské ozbrojené sily konajú „prísne v súlade s medzinárodným právom, vrátane právnych predpisov týkajúcich sa letov“. Peskov označil vyhlásenia Estónska za „prázdne a nepodložené“ a obvinil Tallinn, že pokračuje v politike, ktorá podľa neho vedie k eskalácii napätia.
Veľvyslanci členských krajín NATO sa v utorok zídu na rokovaní o incidente po tom, ako Estónsko požiadalo o urgentné konzultácie podľa článku 4 zmluvy aliancie. Začiatkom mesiaca Poľsko aktivovalo ten istý článok po tom, ako približne 20 ruských dronov narušilo jeho vzdušný priestor.