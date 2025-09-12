NATO spustí novú odstrašujúcu iniciatívu v reakcii na ruské drony nad Poľskom

Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO) odštartuje novú odstrašujúcu iniciatívu s názvom „Východná stráž“ ako reakciu po tom, ako tento týždeň ruské drony narušili poľský vzdušný priestor. Povedal to v piatok šéf NATO Mark Rutte, informuje spravodajsky web Kyiv Independent.
„Východná stráž dodá našej pozícii flexibilitu a silu a dá jasne najavo, že ako obranná aliancia sme vždy pripravení brániť sa,“ konštatoval Rutte. Podľa generálneho tajomníka NATO vyšetrovanie incidentu pokračuje, ale nepotvrdil, že ruské drony narušili poľský vzdušný priestor úmyselne. „Bez ohľadu na to, či išlo o úmysel, Rusko narušilo vzdušný priestor NATO,“ povedal.
Na podporu iniciatívy Dánsko vyšle dve stíhačky F-16, Francúzsko poskytne tri stíhačky Rafale a Nemecko štyri Eurofightery.
Narušenie poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi odhalilo vážne medzery v protivzdušnej obrane NATO a vyvolalo otázky, či je aliancia schopná účinne odradiť Moskvu od podobných incidentov aj v budúcnosti.
Ukrajinci budú Poliakov cvičiť na boj s dronmi
Kým sa Rutte snaží prezentovať jednotný postoj NATO v reakcii na incident, vyjadrenia prezidenta najsilnejšej členskej krajiny aliancie pôsobia presne opačne. Podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa to „mohlo byť omylom.“„Aj my by sme si želali, aby incident s dronmi v Poľsku bol len omyl. Lenže nebol a my to vieme,“ reagoval poľský premiér Donald Tusk.