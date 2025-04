Trumpove globálne clá už nadobudli účinnosť, ďalšie však vstúpia do platnosti o niekoľko dní

Dosiaľ najrozsiahlejšie clá amerického prezidenta Donalda Trumpa v sobotu nadobudli účinnosť. To by mohlo vyvolať odvetné opatrenia mnohých krajín a eskaláciu obchodného napätia, čo by mohlo narušiť globálnu ekonomiku.

Desaťpercentné „základné“ clo zasiahlo väčšinu dovozu do USA okrem tovarov z Mexika a Kanady. Následne od 9. apríla bude približne 60 obchodných partnerov – vrátane Európskej únie, Japonska a Číny – čeliť ešte vyšším sadzbám osobitne prispôsobeným každej ekonomike.

Ostré 34-percentné clo na čínske produkty, ktoré má začať platiť na budúci týždeň, už medzičasom vyvolalo reakciu Pekingu, ktorý oznámil uvalenie rovnako 34-percentných ciel na americké produkty s účinnosťou od 10. apríla.

Peking tiež uviedol, že zažaluje Spojené štáty vo Svetovej obchodnej organizácii a obmedzí vývoz prvkov vzácnych zemín používaných v špičkovej lekárskej a elektronickej technológii.

Na druhej strane, Európska únia a Japonsko sa rozhodli, aspoň na začiatku, uplatniť pokojný prístup. EÚ však pohrozila, že „nebude nečinne stáť“, pričom Francúzsko a Nemecko uviedli, že blok by mohol reagovať uvalením vyšších daní na americké technologické spoločnosti.