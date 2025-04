Americké (colné) absurdity a Trumpova zastrašovacia taktika. Zvíťaziť môže partnerstvo medzi EÚ a Áziou

Donald Trump svojou zastrašovacou taktikou riskuje, že Američania budú čoraz chudobnejší a izolovanejší. V komentári na webe The Telegraph na margo čerstvo uvalených amerických ciel to uviedol britský novinár a expert na medzinárodný obchod Ambrose Evans-Pritchard.

Rozsiahlymi clami sa šéf Bieleho domu postaral o prvú globálnu „mierovú dohodu“ počas svojho druhého prezidentského obdobia. Ázijskí giganti Čína, Japonsko a Južná Kórea po rokoch obchodných treníc „zakopali ekonomickú vojnovú sekeru“. Zaviazali sa prehĺbiť väzby a reorganizovať ázijský a globálny obchodný systém pod vedením Číny. Zdá sa to ako vlastný gól Američanov? Nie je to zdanie…

Porážka Ameriky?

V médiách sa počas štvrtka objavil záber, ktorý Spojené štáty sotva zaregistrovali. Ministri obchodu spomenutých troch ázijských ekonomických mocností sa na ňom držia za ruky, čo podľa všetkého malo symbolizovať kolektívne gesto ázijského vzdoru.

„Je to jedna z najvýraznejších ekonomických porážok Ameriky, akých som bol svedkom za viac ako 40 rokov pokrývania medzinárodných záležitostí,“ poznamenal Evans-Pritchard.

Šefčovič bol preskúmať terén

Vzísť by z toho mohlo niečo, čo si USA (a tiež Rusko) dosiaľ nedokázali predstaviť ani v najhoršom sne. Žiadna svetová dominancia USA či Ruska. Z celej situácie môže vzísť víťazne európsko-ázijské partnerstvo.

Čína v uplynulom období šarmantne nalákala európskych predstaviteľov a spoločnosti, a to až do bodu, že šéfovia automobiliek Mercedes a BMW sa osobne stretli s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Slovenský eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič bol na zoznamovacej misii v Pekingu, aby preskúmal čínsko-európske vzťahy s cieľom prenastaviť usporiadanie svetového obchodu. Ešte nedávno to pritom bolo čosi nemysliteľné.

Čína chce EÚ po svojom boku

Európska únia a Čína majú medzi sebou naďalej viacero nevyriešených otázok, ale obrovský nebezpečný vlk, s ktorým musia zápasiť, ich prinútil rozmýšľať o spojenectve, aby sa ubránili Trumpovmu útoku na globálny obchodný poriadok. „Čína je ochotná spolupracovať s EÚ na riadnom riešení ekonomických rozdielov,“ povedal čínsky vicepremiér Che Li-feng.

EÚ a Čína, plus Japonsko, Južná Kórea, ale tiež Kanada či India, ukazujú pud sebazáchovy. „Chcú zachrániť otvorený obchod v 80 percentách svetovej ekonomiky a nechať USA, aby sa dusili vo vlastných absurditách,“ podotkol Evans-Pritchard a zamyslel sa, kam to celé povedie: „Index S&P 500 na 5000 bodoch, unca zlata za 3 500 dolárov, bitcoin za 50 dolárov či Tesla smerujúca k bankrotu? Poďme sa na to pozrieť.“