Clá podľa šéfa centrálnej banky USA v krajine zvýšia nezamestnanosť a infláciu

Clá, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump, môžu v USA spôsobiť vyššiu nezamestnanosť, povedal v piatok guvernér amerického Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell. Clá podľa neho v USA pravdepodobne spôsobia aj vyššiu infláciu a spomalia ekonomický rast.

„Teraz je jasné, že zvýšenie ciel bude výrazne väčšie, ako sa očakávalo,“ povedal šéf centrálnej banky USA v prejave na podujatí vo Virgínii. „To isté bude pravdepodobne platiť aj pre ekonomické efekty, ktoré budú zahŕňať vyššiu infláciu a pomalší rast,“ konštatoval.

Šéf Bieleho domu v piatok Jeromea Powella vyzval na rýchlu redukciu úrokových sadzieb. „Teraz by bol PERFEKTNÝ čas, aby predseda Fed-u Jerome Powell znížil úrokové sadzby. Vždy „mešká“, ale teraz by mohol zmeniť svoj imidž, a to rýchlo,“ napísal Trump v príspevku sieti Truth Social. Podľa Powella je však „príliš skoro“ uvažovať o zmenách v menovej politike USA.