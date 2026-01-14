Trump sa znovu vyhráža Teheránu vojenskou silou, tentokrát pre vešanie demonštrantov

Americký prezidentDonald Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty príjmu rázne opatrenia, ak iránske úrady začnú v rámci potláčania masových protestov vešať zadržaných demonštrantov.
Rázne kroky
„Prijmeme veľmi rázne kroky, ak niečo také urobia,“ povedal pre CBS News v súvislosti s možným začiatkom popráv už v stredu. Dodal, že ak režim „začne zabíjať tisíce ľudí – a teraz hovoríte o vešaní –, uvidíme, ako sa im to vyplatí“.
Komisár OSN pre ľudské práva je zhrozený z násilia voči iránskym demonštrantom, ktoré má už údajne stovky obetí
Obavy z využívania trestu smrti na potlačenie demonštrácií sa zvýšili po tom, ako iránska prokuratúra oznámila, že voči niektorým zadržaným vznesie obvinenia z „vedenia vojny proti Bohu“, ktoré sa v Iráne trestá smrťou. Podľa prokuratúry budú mnohí z nich „čoskoro postavení pred súd“.
Nástroj na potlačenie nesúhlasu
Medzinárodná ľudskoprávna organizáciaAmnesty International varovala, že takýto krok by sa mohol opäť stať nástrojom na potlačenie nesúhlasu. „Rastú obavy, že úrady opäť siahnu po rýchlych procesoch a svojvoľných popravách, aby potlačili a odradili akýkoľvek nesúhlas,“ uviedla organizácia.
EÚ pohrozila uvalením ďalších sankcií na iránskych predstaviteľov za surové potláčanie protestov
Podľa organizácií na ochranu ľudských práv už pri protestoch zahynuli stovky, možno aj tisíce civilistov, kým iránske štátne médiá uvádzajú, že desiatky príslušníkov bezpečnostných síl zabili „protestujúci výtržníci“.