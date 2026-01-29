Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru. Ropné spoločnosti už smerujú do krajiny

Takmer štyri týždne po vojenskej operácii, pri ktorej USA zvrhli venezuelského prezidentaNicolása Madura, americký prezidentDonald Trump vo štvrtok oznámil, že nariadil opätovné otvorenie komerčného vzdušného priestoru nad Venezuelou.
Trump na zasadnutí svojho kabinetu uviedol, že telefonoval s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou„a informoval ju, že otvoríme všetok komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou“.
Donald Trump hovoril s venezuelskou dočasnou prezidentkou, riešili ropu aj bezpečnosť
„Americkí občania budú môcť veľmi skoro cestovať do Venezuely a budú tam v bezpečí. Máme to pod veľmi silnou kontrolou,“ povedal v Bielom dome. Dodal tiež, že veľké ropné spoločnosti „už smerujú do Venezuely, mapujú terén a vyberajú si lokality“.
Venezuelský vzdušný priestor bol pre komerčné lety zatvorený od 3. januára, keď Spojené štáty zadržali venezuelského ľavicového lídra a deportovali ho do New Yorku, kde teraz čelí obvineniam z drogovej trestnej činnosti a terorizmu.