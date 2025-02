Trump možno zatiaľ ušetrí Britániu od ciel, ale Európsku úniu nie

Americký prezident Donald Trump v nedeľu naznačil, že v tejto chvíli neuvalí clá na Britániu. Európska únia by však podľa neho mohla dostať od Spojených štátov rovnaké clá, aké boli uvalené na Kanadu, Mexiko a Čínu.

Trump spustil plnohodnotnú obchodnú vojnu na Kanadu, Mexiko a Čínu s odôvodnením, že chce, aby títo traja hlavní obchodní partneri Washingtonu urobili viac pre zastavenie prílevu migrantov a nelegálnych drog do USA. V pondelok bude ešte o clách diskutovať s Kanadou a Mexikou, ale podľa vlastných slov „neočakáva nič veľmi dramatické“.

Deficit viac ako 300 miliárd dolárov

Republikánsky prezident, ktorý sa do Bieleho domu vrátil pred štrnástimi dňami, však naznačil, že chce potrestať obchodných partnerov aj za deficity voči Spojeným štátom.

„Uvidíme, čo sa stane. Môže sa to stať (s Britániou)… Ale určite sa to stane s Európskou úniou. Môžem vám to povedať, pretože nás skutočne využili. Viete, máme deficit viac ako 300 miliárd dolárov,“ povedal.

Perspektíva dohody s Britániou

„Neberú nám autá, neberú naše farmárske produkty. Nevezmú takmer nič a my berieme všetko od miliónov áut, obrovského množstva potravín a farmárskych produktov. Uvidíme so Spojeným kráľovstvom, ale Európska únia je naozaj mimo línie.“

Trump však vyjadril perspektívu dohody s Londýnom a povedal, že „myslím si, že sa to dá vyriešiť“. „Premiér (Keir) Starmer bol veľmi milý. Mali sme pár stretnutí, veľa telefonátov, vychádzame spolu veľmi dobre a uvidíme, či dokážeme vyvážiť náš obchod,“ skonštatoval Trump.