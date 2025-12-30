Trump je veľmi nahnevaný pre údajný ukrajinský útok na Putinovu rezidenciu. Je ohrozená snaha o sprostredkovanie mieru?

Americký prezident Donald Trump uviedol, že ruský vodca Vladimir Putin mu povedal, že Ukrajina sa údajne pokúsila zaútočiť na jeho rezidenciu na severe Ruska. Kyjev to poprel. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Citlivé obdobie
„Nepáči sa mi to. Nie je to dobré,“ povedal Trump novinárom na otázku, či by údajný útok mohol ovplyvniť snahy o sprostredkovanie mieru.
Útok na rezidenciu Putina? Zelenskyj označil tvrdenia Rusov za lož, Lavrov hovorí o štátnom terorizme
„Dnes som sa to dozvedel od prezidenta Putina. Veľmi ma to nahnevalo. Je to citlivé obdobie. Toto nie je správny čas. Jedna vec je útočiť, pretože oni útočia. Druhá vec je zaútočiť na jeho dom. Toto nie je vhodný čas na nič také,“ povedal šéf Bieleho domu. Na otázku, či existujú dôkazy o takomto útoku, Trump odpovedal: „Zistíme to“.
„Ďalšia lož“
Z dostupných informácií nie je jasné, či sa Putin v čase údajného útoku nachádzal v rezidencii Dolgije Borody, ktorú pred ním využívali aj Josef Stalin, Nikita Chruščov či Boris Jeľcin.
Trump pohrozil Hamasu peklom, ak sa neodzbrojí. Rozhovory s Netanjahuom označil za produktívne
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj označil Putinovo tvrdenie za „ďalšiu lož“ a varoval, že Moskva ho môže využiť na ospravedlnenie potenciálnych útokov, ktoré by sa s najväčšou pravdepodobnosťou zamerali na Kyjev. Podľa neho sa Rusko snaží narušiť pokrok v rokovaniach so Spojenými štátmi.
Putin povedal Trumpovi o údajnom ukrajinskom útoku počas telefonátu, ktorý sa uskutočnil po Trumpovom stretnutí so Zelenským na Floride.