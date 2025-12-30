Trump vyhlásil, že Spojené štáty zaútočili na venezuelské drogové lode v ich prístave

Útoky USA na údajných venezuelských pašerákov drog pokračujú, ľudskoprávne organizácie a experti protestujú.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Foto: Ilustračné, SITA/AP
Svet Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Svet

Spojené štáty zaútočili a zničili kotvisko pre údajné venezuelské drogové lode, vyhlásil v pondelok prezident Donald Trump. Mohlo by ísť o prvý pozemný útok v rámci Trumpovho ťaženia proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky.

Potvrdenie incidentu zo strany amerického lídra prichádza v čase, keď stupňuje nátlakovú kampaň proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý Trumpa obvinil zo snahy o zmenu režimu.

Z rozhovoru nič nevyplynulo

„V oblasti doku, kde nakladali lode drogami, došlo k veľkej explózii,“ povedal Trump v rozhovore vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride, kde sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.

Americký líder nespresnil, či išlo o vojenskú operáciu alebo operáciu CIA, ani kde k útoku došlo. Povedal len, že sa tak stalo „pozdĺž pobrežia“. Na otázku, či sa po novembrovom telefonáte v ostatnom čase rozprával s Madurom, Trump odpovedal, že sa rozprávali „pomerne nedávno“, ale že „z toho takmer nič nevyplynulo“.

Desiatky mŕtvych

Americké sily od septembra vykonali početné útoky v Karibskom mori aj vo východnej časti Tichého oceánu, pričom ich cieľom boli podľa Washingtonu lode pašujúce drogy.

Administratíva však neposkytla žiadne dôkazy o tom, že by lode, ktoré sa stali cieľom útokov, boli zapojené do obchodovania s drogami, čo vyvolalo vášnivú diskusiu o zákonnosti týchto operácií.

Experti na medzinárodné právo a ľudskoprávne skupiny totiž tvrdia, že útoky, ktoré si doposiaľ vyžiadali desiatky mŕtvych, pravdepodobne predstavujú mimosúdne popravy, čo Washington popiera.

Viac k osobe: Donald TrumpNicolas Maduro
Okruhy tém: americko-venezuelské vzťahy Kartel pašeráci drog
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk