Trump vyhlásil, že Spojené štáty zaútočili na venezuelské drogové lode v ich prístave

Spojené štáty zaútočili a zničili kotvisko pre údajné venezuelské drogové lode, vyhlásil v pondelok prezident Donald Trump. Mohlo by ísť o prvý pozemný útok v rámci Trumpovho ťaženia proti pašovaniu drog z Latinskej Ameriky.
Potvrdenie incidentu zo strany amerického lídra prichádza v čase, keď stupňuje nátlakovú kampaň proti venezuelskému prezidentovi Nicolásovi Madurovi, ktorý Trumpa obvinil zo snahy o zmenu režimu.
Z rozhovoru nič nevyplynulo
„V oblasti doku, kde nakladali lode drogami, došlo k veľkej explózii,“ povedal Trump v rozhovore vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride, kde sa v pondelok stretol s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom.
Americký líder nespresnil, či išlo o vojenskú operáciu alebo operáciu CIA, ani kde k útoku došlo. Povedal len, že sa tak stalo „pozdĺž pobrežia“. Na otázku, či sa po novembrovom telefonáte v ostatnom čase rozprával s Madurom, Trump odpovedal, že sa rozprávali „pomerne nedávno“, ale že „z toho takmer nič nevyplynulo“.
Desiatky mŕtvych
Americké sily od septembra vykonali početné útoky v Karibskom mori aj vo východnej časti Tichého oceánu, pričom ich cieľom boli podľa Washingtonu lode pašujúce drogy.
Administratíva však neposkytla žiadne dôkazy o tom, že by lode, ktoré sa stali cieľom útokov, boli zapojené do obchodovania s drogami, čo vyvolalo vášnivú diskusiu o zákonnosti týchto operácií.
Experti na medzinárodné právo a ľudskoprávne skupiny totiž tvrdia, že útoky, ktoré si doposiaľ vyžiadali desiatky mŕtvych, pravdepodobne predstavujú mimosúdne popravy, čo Washington popiera.