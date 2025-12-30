Trump pohrozil Hamasu peklom, ak sa neodzbrojí. Rozhovory s Netanjahuom označil za produktívne

Hamas opakovane vyhlásil, že sa svojich zbraní vzdať nemieni.
Pavol Lukáč
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trump Netanyahu
Prezident Donald Trump hovorí počas tlačovej konferencie s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Mar-a-Lago, pondelok 29. decembra 2025, v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP
Spojené štáty americké Iné správy Iné správy z lokality Spojené štáty americké

Americký prezident Donald Trump v pondelok varoval, že palestínske militantné hnutie Hamas zažije „peklo“, ak sa rýchlo neodzbrojí v rámci dohody o Pásme Gazy, ktorú podľa neho Izrael dodržiava.

„Ak sa neodzbroja, ako sa dohodli, potom ich čaká peklo,“ uviedol Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na Floride. „Musia sa odzbrojiť v pomerne krátkom čase,“ dodal Trump.

Verejné vyjadrenie podpory

Trump verejne vyjadril podporu Netanjahuovi, ktorý zaujal tvrdý postoj k prechodu do ďalšej fázy plánu prímeria v Gaze. „Nemám obavy z ničoho, čo Izrael robí,“ povedal Trump.

„Mám obavy z toho, čo robia alebo možno nerobia iní ľudia. Ale nemám obavy. Splnili plán,“ priblížil americký prezident.

Ozbrojené krídlo Hamasu v pondelok opäť vyhlásilo, že sa svojich zbraní nemieni vzdať.

APTOPIX Trump Netanyahu
Prezident Donald Trump si podáva ruku s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom počas tlačovej konferencie v Mar-a-Lago, pondelok 29. decembra 2025, v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP

Aj o Sýrii a Iráne

Rozhovory s izraelským premiérom označil šéf Bieleho domu za produktívne a bagatelizoval správy o tom, že medzi oboma štátnikmi vládne napätie. Okrem Hamasu a Pásma Gazy bola témou ich rozhovorov aj situácia v Sýrii a Irán.

Izraelský premiér označil rozhovory s Trumpom za „veľmi produktívne“ a v súvislosti so Sýriou uviedol, že si želá pokojné spolunažívanie medzi oboma krajinami.

Viac k osobe: Benjamin NetanjahuDonald Trump
Firmy a inštitúcie: Hamás
Okruhy tém: Americko-izraelské vzťahy Americký prezident Hamas Izraelsko-palestínsky konflikt Izraelský premiér Pásmo Gazy
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk