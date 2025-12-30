Trump pohrozil Hamasu peklom, ak sa neodzbrojí. Rozhovory s Netanjahuom označil za produktívne

Americký prezident Donald Trump v pondelok varoval, že palestínske militantné hnutie Hamas zažije „peklo“, ak sa rýchlo neodzbrojí v rámci dohody o Pásme Gazy, ktorú podľa neho Izrael dodržiava.
„Ak sa neodzbroja, ako sa dohodli, potom ich čaká peklo,“ uviedol Trump na spoločnej tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom na Floride. „Musia sa odzbrojiť v pomerne krátkom čase,“ dodal Trump.
Verejné vyjadrenie podpory
Trump verejne vyjadril podporu Netanjahuovi, ktorý zaujal tvrdý postoj k prechodu do ďalšej fázy plánu prímeria v Gaze. „Nemám obavy z ničoho, čo Izrael robí,“ povedal Trump.
Ozbrojené krídlo Hamasu sa odmieta vzdať zbraní, vyzýva na odzbrojenie Izraela
„Mám obavy z toho, čo robia alebo možno nerobia iní ľudia. Ale nemám obavy. Splnili plán,“ priblížil americký prezident.
Ozbrojené krídlo Hamasu v pondelok opäť vyhlásilo, že sa svojich zbraní nemieni vzdať.
Aj o Sýrii a Iráne
Rozhovory s izraelským premiérom označil šéf Bieleho domu za produktívne a bagatelizoval správy o tom, že medzi oboma štátnikmi vládne napätie. Okrem Hamasu a Pásma Gazy bola témou ich rozhovorov aj situácia v Sýrii a Irán.
Izraelský premiér označil rozhovory s Trumpom za „veľmi produktívne“ a v súvislosti so Sýriou uviedol, že si želá pokojné spolunažívanie medzi oboma krajinami.