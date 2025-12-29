Útok na rezidenciu Putina? Zelenskyj označil tvrdenia Rusov za lož, Lavrov hovorí o štátnom terorizme

Z dostupných informácií nie je jasné, či sa Vladimir Putin v čase údajného útoku nachádzal v rezidencii Dolgije Borody, ktorú pred ním využívali aj Josif Stalin, Nikita Chruščov či Boris Jeľcin.
- Aktualizované
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Foto: Russian Foreign Ministry Press Service via AP
Ukrajina v noci na pondelok zaútočila 91 bezpilotnými lietadlami na rezidenciu ruského prezidentaVladimira Putina v Novgorodskej oblasti, všetky drony boli zničené, vyhlásil ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Štátny terorizmus

„Všetky bezpilotné lietadlá boli zničené systémami protivzdušnej obrany ruských ozbrojených síl. Neboli hlásené žiadne obete ani škody spôsobené troskami,“ povedal podľa webu iDNES.cz Lavrov s tým, že „takéto bezohľadné činy nezostanú bez odozvy“.

Zároveň zdôraznil, že Rusko nemá v úmysle odstúpiť od rokovaní so Spojenými štátmi o skončení vojny na Ukrajine. „Vzhľadom na konečnú degeneráciu zločinného kyjevského režimu, ktorý prešiel k politike štátneho terorizmu, bude vyjednávacia pozícia Ruska revidovaná,“ povedal.

Tvrdenia Moskvy sú podľa Zelenského lož

Ukrajinský prezidentVolodymyr Zelenskyj označil tvrdenia Moskvy o dronovom útoku za lož. „Rusko to robí už zas, nebezpečnými vyhláseniami sa snaží podkopať všetko, čo sa nám spoločným diplomatickým úsilím s tímom prezidenta Trumpa podarilo dosiahnuť,“ napísal Zelenskyj na sociálnych sieťach.

Podľa neho sa Rusko snaží podkopať pokrok v rokovaniach a pripravuje si pôdu na útok proti budovám ukrajinskej vlády v Kyjeve. „Tento údajný príbeh o ‚údere na rezidenciu‘ je totálny výmysel, ktorý má odôvodniť ďalšie útoky proti Ukrajine vrátane Kyjeva, ako aj vlastné ruské odmietnutie urobiť kroky potrebné na ukončenie vojny,“ dodal.

Z dostupných informácií nie je jasné, či sa Putin v čase údajného útoku nachádzal v rezidencii Dolgije Borody, ktorú pred ním využívali aj Josif Stalin, Nikita Chruščov či Boris Jeľcin.

