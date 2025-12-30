Zelenskyj sa vyjadril jasne: Nemôžeme sa jednoducho stiahnuť z nášho územia, ide aj o životy ľudí

Rozhovor s ukrajinským prezidentom nasledoval po jeho nedeľnom stretnutí s americkým lídrom Donaldom Trumpom.
Tamara Ponomarova
Redaktorka zahraničnej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Trump Ukraine
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy hovorí počas spoločnej tlačovej konferencie s prezidentom Donaldom Trumpom po stretnutí v Trumpovom klube Mar-a-Lago v nedeľu 28. decembra 2025 v Palm Beach na Floride. Foto: SITA/AP
Ukrajina Iné správy Iné správy z lokality Ukrajina

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina sa v rámci akejkoľvek mierovej dohody s Ruskom nemôže jednoducho stiahnuť zo svojho územia. Zdôraznil, že nejde len o právne obmedzenia, ale aj o životy ľudí. Ukrajinský líder sa tak vyjadril počas rozhovoru pre televíziu Fox News, informuje spravodajský web Kyiv Independent.

„Žijú tam ľudia, 300-tisíc ľudí… Nemôžeme týchto ľudí stratiť,“ povedal Zelenskyj.

Rokovanie s Trumpom

Rozhovor s ukrajinským prezidentom nasledoval po jeho nedeľnom stretnutí s americkým lídrom Donaldom Trumpom. Zelenskyj rokovanie s Trumpom označil za produktívne a dodal, že 20-bodový návrh upraveného mierového plánu na ukončenie ruskej vojny je už takmer hotový.

„Keď som povedal, že plán je hotový na 90 percent, je to pravda, pretože problém je už len pri dvoch bodoch,“ uviedol s tým, že nevyriešená otázka sa týka území. „Áno, je to ťažká otázka,“ konštatoval prezident.

Opačné pohľady

Zelenskyj povedal, že aj keď Ukrajina a Rusko majú na územné otázky opačné pohľady, Spojené štáty rozumejú pozíciám oboch strán a „snažia sa nájsť kompromis“.

Podľa Zelenského Ukrajina za uplynulý mesiac urobila konkrétne kroky smerom k mieru a pripustil aj možnosť referenda o mierovom pláne. Zároveň však povedal, že za súčasných okolností by referendum nemohlo slúžiť ako ospravedlnenie stiahnutia sa z ukrajinského územia.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Russia Ukraine War Daily Life
27 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Volodymyr Zelenskyj
Okruhy tém: Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské územie Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk