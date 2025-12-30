Zelenskyj sa vyjadril jasne: Nemôžeme sa jednoducho stiahnuť z nášho územia, ide aj o životy ľudí

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj uviedol, že Ukrajina sa v rámci akejkoľvek mierovej dohody s Ruskom nemôže jednoducho stiahnuť zo svojho územia. Zdôraznil, že nejde len o právne obmedzenia, ale aj o životy ľudí. Ukrajinský líder sa tak vyjadril počas rozhovoru pre televíziu Fox News, informuje spravodajský web Kyiv Independent.
„Žijú tam ľudia, 300-tisíc ľudí… Nemôžeme týchto ľudí stratiť,“ povedal Zelenskyj.
Rokovanie s Trumpom
Rozhovor s ukrajinským prezidentom nasledoval po jeho nedeľnom stretnutí s americkým lídrom Donaldom Trumpom. Zelenskyj rokovanie s Trumpom označil za produktívne a dodal, že 20-bodový návrh upraveného mierového plánu na ukončenie ruskej vojny je už takmer hotový.
Zelenskyj a Trump sa dohodli na „silných“ bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, nepotrvajú však navždy
„Keď som povedal, že plán je hotový na 90 percent, je to pravda, pretože problém je už len pri dvoch bodoch,“ uviedol s tým, že nevyriešená otázka sa týka území. „Áno, je to ťažká otázka,“ konštatoval prezident.
Opačné pohľady
Zelenskyj povedal, že aj keď Ukrajina a Rusko majú na územné otázky opačné pohľady, Spojené štáty rozumejú pozíciám oboch strán a „snažia sa nájsť kompromis“.
Dohoda o mieri na Ukrajine je bližšie ako kedykoľvek predtým, tvrdí americký prezident Donald Trump
Podľa Zelenského Ukrajina za uplynulý mesiac urobila konkrétne kroky smerom k mieru a pripustil aj možnosť referenda o mierovom pláne. Zároveň však povedal, že za súčasných okolností by referendum nemohlo slúžiť ako ospravedlnenie stiahnutia sa z ukrajinského územia.