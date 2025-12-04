Česko-vietnamský občan bol odsúdený na trinásť rokov väzenia za boje na Ukrajine

Súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti odsúdil na 13 rokov väzenia česko-vietnamského občana, ktorý dobrovoľne bojoval na strane ukrajinských ozbrojených síl. Informuje o tom web Novinky.cz s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS.
Najvyšší súd tzv. Luhanskej ľudovej republiky, medzinárodne neuznaného separatistického útvaru na východe Ukrajiny, odsúdil Trana M. H. z Českej republiky na trest odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom. Rozsudok zverejnil na platforme Telegram. Tran, ktorý žije v Prahe, sa podľa ruských zdrojov zúčastnil bojových akcií ako „žoldnier“ a neskôr padol do zajatia ruských jednotiek.
Ďalšia rana pre Česko. Ruský letecký úder údajne rozdrtil skupinu českých dobrovoľníkov
České ministerstvo zahraničných vecí odsúdenie svojho občana ostro kritizovalo. Podľa neho Rusko porušilo záväzky vyplývajúce z Ženevskej konvencie aj medzinárodného práva.
Vo vojne na Ukrajine padol mladý Čech, sociálne siete okamžite zaplavila vlna reakcií - FOTO
„Odmietnutím statusu vojnového zajatca a jeho protiprávnym trestným stíhaním ako údajného žoldniera porušila Ruská federácia flagrantným spôsobom svoje záväzky zo Ženevskej konvencie, ako aj medzinárodného obyčajového práva, týkajúce sa postavenia a zaobchádzania s vojnovými zajatcami,“ uviedol rezort diplomacie pre ČTK.