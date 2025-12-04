Česko-vietnamský občan bol odsúdený na trinásť rokov väzenia za boje na Ukrajine

Najvyšší súd tzv. Luhanskej ľudovej republiky, medzinárodne neuznaného separatistického útvaru na východe Ukrajiny, odsúdil Trana M. H. z Českej republiky na trest odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom.
Ukrajinská armáda
Foto: ilustračné, SITA/AP
Súd v Ruskom okupovanej ukrajinskej Luhanskej oblasti odsúdil na 13 rokov väzenia česko-vietnamského občana, ktorý dobrovoľne bojoval na strane ukrajinských ozbrojených síl. Informuje o tom web Novinky.cz s odvolaním sa na ruskú agentúru TASS.

Najvyšší súd tzv. Luhanskej ľudovej republiky, medzinárodne neuznaného separatistického útvaru na východe Ukrajiny, odsúdil Trana M. H. z Českej republiky na trest odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom. Rozsudok zverejnil na platforme Telegram. Tran, ktorý žije v Prahe, sa podľa ruských zdrojov zúčastnil bojových akcií ako „žoldnier“ a neskôr padol do zajatia ruských jednotiek.

České ministerstvo zahraničných vecí odsúdenie svojho občana ostro kritizovalo. Podľa neho Rusko porušilo záväzky vyplývajúce z Ženevskej konvencie aj medzinárodného práva.

„Odmietnutím statusu vojnového zajatca a jeho protiprávnym trestným stíhaním ako údajného žoldniera porušila Ruská federácia flagrantným spôsobom svoje záväzky zo Ženevskej konvencie, ako aj medzinárodného obyčajového práva, týkajúce sa postavenia a zaobchádzania s vojnovými zajatcami,“ uviedol rezort diplomacie pre ČTK.

