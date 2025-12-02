Vojenský analytik: Rusi narazili na strop, Ukrajinu neporazia a zima to len potvrdí

Denys Popovič verí, že rok 2026 prinesie prvé skutočné mierové rokovania.
Russia Ukraine War
Ruiny mesta Kosťantynivka, miesta ťažkých bojov v Doneckej oblasti na Ukrajine, piatok 28. novembra 2025. Foto: (Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade via AP
Ruská veľká ofenzíva? Podľa ukrajinského analytika Denysa Popoviča je to mýtus, ktorý sa zrútil rýchlejšie než ruské plány na frontovej mape. Pokrovsk nepadol, Kupiansk nepadol, ofenzívy na Siversk či Huľajpole sa zasekli. A za akú cenu? Za 432-tisíc padlých vojakov od minulého roka. Minimálne zisky, obrovské straty – a realita, ktorú už nevie zakryť ani Kremeľ.

Prepad ruskej ekonomiky

Popovič pre Espreso TV poukázal na to, že Rusko narazilo na svoj limit. Armáda na okupovaných územiach sa drží len na hranici 710-tisíc vojakov, no nedokáže ďalej rásť.

Ekonomika sa prepadá do recesie, 56 ruských regiónov hlási rozpočtové diery a miestne samosprávy už nedokážu financovať nábor vojakov. „Bez ekonomiky sa vojna viesť nedá. To je axióma,“ hovorí.

Aj Ukrajina má problémy

Aj preto Popovič verí, že rok 2026 prinesie prvé skutočné mierové rokovania. Nie preto, že by Kremeľ chcel mier, ale preto, že na ďalšiu eskaláciu jednoducho nemá.

Ukrajinci však podľa neho musia vydržať najtvrdšiu zimu od začiatku vojny. „Medzi kapituláciou a tmou si vždy vyberiem tmu,“ píše. Je pripravený spať v prístreškoch, variť na ohni a žiť bez svetla – ak to pomôže udržať tyl a tým aj front. Lebo ten podľa neho drží. Je presvedčený, že Rusko nedokáže prelomiť obranu, kým ukrajinská armáda stojí. A tá podľa neho stojí pevne: „Ozbrojené sily Ukrajiny nie sú porazené a ani nebudú.“

Popovič však uznáva aj domáce problémy – korupciu, škandály, výpadky elektriny… No zdôrazňuje, že to nie je dôvod na kapituláciu. „Buď vytrváme, alebo budeme zničení. Tretia vojna nebude.“ A odkazuje ešte niečo: „Nech bude zima akokoľvek temná, v Rusku je vždy väčšia. A jar príde.“

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

