NATO kupuje viac amerických zbraní pre Ukrajinu. Putina vyzýva, aby prestal so „siláckymi rečami“

Krajiny Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) v stredu prisľúbili nákup amerických zbraní pre Ukrajinu v hodnote stoviek miliónov dolárov. Ruského prezidenta Vladimíra Putina zároveň vyzvali, aby prestal so „siláckymi rečami“ a začal vážne mierové rokovania.
Ministri zahraničných vecí 32-člennej aliancie sa zišli v Bruseli, aby diskutovali o iniciatíve Washingtonu na ukončenie bojov na Ukrajine. Stretnutie sa konalo krátko po tom, čo americkí vyslanci počas päťhodinových rozhovorov v Moskve nedosiahli zásadný prielom.
Rutte: Ukrajina musí byť silná
„Mierové rokovania prebiehajú, to je dobré, ale zároveň musíme zabezpečiť, aby Ukrajina mala počas nich čo najsilnejšiu pozíciu,“ vyhlásil generálny tajomník NATOMark Rutte.
Nemecko, Poľsko, Nórsko, Holandsko a Kanada oznámili, že spoločne prispejú ďalšou miliardou dolárov do programu nákupu amerických zbraní pre Kyjev. „Ukrajina musí zostať silná a my, spojenci v najväčšej a najúspešnejšej vojenskej aliancii v histórii, musíme zostať pevní a odhodlaní,“ zdôraznil nórsky minister zahraničných vecí Espen Barth Eide.
Dosť siláckych rečí
Viacerí ministri upozornili, že Putin zatiaľ neprejavil ochotu urobiť ústupky. „Prezident Putin by mal ukončiť silácke reči a krviprelievanie a byť pripravený podporiť spravodlivý a trvalý mier pre Ukrajinu,“ povedala britská ministerka zahraničných vecí Yvette Cooperová.
Reagovali aj na Putinove slová, že nechce konflikt s Európou, no je „pripravený“ na vojnu. „Je to rétorika, ktorú Rusko využíva na zastrašovanie, a nemali by sme ju brať príliš vážne,“ uviedla fínska ministerka Elina Valtonenová. Dodala, že NATO aj Európa majú silné kapacity, ktoré sa denne posilňujú.