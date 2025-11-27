Vo vojne na Ukrajine padol mladý Čech, sociálne siete okamžite zaplavila vlna reakcií - FOTO

Niektorí komentujúci ďakovali zosnulému za jeho hrdinstvo a vyjadrili úprimnú sústrasť jeho rodine, ale našli sa aj iné názory.
Vo vojne na Ukrajine zahynul 27 ročný Čech Jiří Kotrla
Vo vojne na Ukrajine zahynul 27-ročný Čech Jiří Kotrla. Foto: www.facebook.com.
Vo vojne na Ukrajine zahynul 27-ročný Čech. „Minulý týždeň nás zasiahla smutná správa, náš bývalý študent kamenárstva Jirka Kotrla zahynul na ukrajinskom fronte pri meste Izyum,“ napísala Škola úžitkového umenia v Uherskom Hradišti na svojom facebookovom profile.

Karla Stránská, ktorá bola triednou učiteľkou zosnulého Čecha pre Slovácky denník uviedla, že Jirka bol nadaný študent kamenárstva. „Bol tichý s okom pre detail, jeho práca odzrkadľovala precíznosť aj trpezlivosť a na umeleckých úlohách mohol pracovať celé hodiny,“ zaspomínala.

Odborný učiteľ z rovnakej školy Zdeněk Tománek pre spomínaný denník doplnil, že Jirka vo všetkom, čo robil, preukazoval mimoriadnu usilovnosť. „Stručne povedané, dostal úlohu a potom sa jej venoval niekoľko týždňov, sústredil sa na ňu, kým ju nedokončil,“ priblížil.

Sociálne siete okamžite zaplavila vlna reakcií a komentujúci ďakovali zosnulému za jeho hrdinstvo a vyjadrili úprimnú sústrasť jeho rodine, ale našli sa aj iné názory. Ako informuje spravodajská CNN Prima News, rodina sa o úmrtí dozvedela s niekoľkomesačným oneskorením.

