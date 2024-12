Továrne na výrobu komplexov menejcennosti sú rodina, učitelia aj partneri. Neuropsychológ Krause radí, ako komunikovať bez konfliktov

Komunikovať sa dá aj bez konfliktov a keď chceme zmeniť toho druhého, mali by sme začať predovšetkým u seba. Zdôraznil to známy slovenský neuropsychológ Dr. Robert Krause.

Ak chceme vyjadriť nesúhlas s určitým typom správania, ktoré pozorujeme u daného človeka, Dr. Krause radí nepopisovať jeho osobnosť, ale len konkrétne správanie, ktoré sa nám nepáči. Pretože, ak povieme „ty si taký“, útočíme tým na identitu.

Ubližuje ten, ktorému bolo ublížené

„Továrne“ na výrobu komplexov menejcennosti sú podľa neho rodina, učitelia, partneri a kolegovia. Keď sa svojich študentov na vysokej škole pýtal, čo počúvali počas strednej školy, bol zaskočený. Odpovede zneli „takého slabocha ako ty, som už dávno nevidel“, „tvoj brat bol oveľa šikovnejší“ či „v živote nič nedosiahneš“.

„Prečo hovoríme druhým ľuďom takéto veci? To sú naše kompenzačné veci. Ak chceme ľuďom skutočne pomôcť, je na to jednoduchý návod – pomôžme v prvom rade sebe,“ skonštatoval neuropsychológ s tým, že ubližuje iba ten, ktorému bolo ublížené, lebo si myslí, že mu to pomôže.

Čomu veríš, tým sa stávaš