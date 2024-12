Top projekty Ceny ITAPA 2024

Prestížna súťaž Cena ITAPA 2024 už pozná svojich víťazov. Každoročne oceňuje inovatívne a priekopnícke projekty, ktoré prispievajú k digitalizácii a modernizácii spoločnosti na Slovensku. Tento rok porota hodnotila desiatky kvalitných prihlášok a vybrala tie, ktoré vynikli svojou pridanou hodnotou, praktickým prínosom a technologickou pokročilosťou.

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti

Prvé miesto v tejto kategórii si odniesol projekt „Inteligentné riadenie dopravy – Smart Trnava“, ktorý realizovalo mesto Trnava v spolupráci so spoločnosťou ALAM s.r.o. Projekt prináša revolučné nástroje na efektívne riadenie mestskej dopravy. Implementáciou pokročilých technológií, ako sú senzory a analytické systémy, zvyšuje bezpečnosť na cestách, zlepšuje plynulosť dopravy a znižuje negatívne dopady na životné prostredie. Tento projekt nie je len technickou inováciou, ale aj príkladom, ako môžu mestá proaktívne riešiť výzvy v oblasti mobility.

Na druhom mieste sa umiestnili dva projekty, a to „Informatívna suma dôchodku v Elektronickom účte poistenca“ od Sociálnej poisťovne, ktorého realizátorom bola spoločnosť Factory 4 Solutions, a.s. Tento systém poskytuje občanom možnosť jednoduchého prístupu k údajom o ich dôchodkoch cez prehľadné online rozhranie. Transparentnosť údajov, ako aj jednoduchá komunikácia so Sociálnou poisťovňou, sú jednými z hlavných výhod tohto riešenia.

Projekt „Energetické dátové centrum (EDC)“, ktorý sa takisto umiestnil na druhej priečke, vznikol v spolupráci spoločností IPESOFT spol. s r.o. a OKTE, a.s. Cieľom projektu je modernizácia energetického sektora prostredníctvom lepšej správy dát, čo zvyšuje efektivitu distribúcie energie a podporuje udržateľné riešenia.

Foto: ITAPA

Najinovatívnejší projekt

Víťazom tejto kategórie sa stal projekt „SmartBooks – inteligentné učenie“. Ide o pokročilú platformu od spoločnosti SmartBooks, a.s., ktorá prináša novú éru vzdelávania. Systém využíva personalizovaný prístup k učeniu a interaktívne nástroje, ktoré uľahčujú študentom a učiteľom osvojovanie nových poznatkov. Tento projekt má potenciál zásadne zmeniť vzdelávací proces nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Druhé miesto získal projekt „Overenie dostupnosti liekov a ich rezervácia v lekárni“ od Dôvery zdravotná poisťovne, a.s., ktorý je priamou odpoveďou na potreby pacientov a je realizovaný ako pilotný projekt v sieti lekární Dr. Max. Systém zlepšuje

Dostupnosť liekov prostredníctvom rezervácií a online kontroly ich dostupnosti v lekárňach, čím šetrí čas a zjednodušuje procesy v zdravotníctve.

Na tretej priečke sa umiestnil projekt „Systematický monitoring kardiovaskulárneho rizika v primárnej prevencii“. Realizátorom je Dom srdca Martin, Štefan Farský v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR. Projekt zavádza nástroje na včasnú diagnostiku a prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, čím prispieva k zlepšeniu zdravia obyvateľov a znižovaniu zaťaženia zdravotníckeho systému.

Foto: ITAPA

Cena Rádia Slovensko

Tento rok si Cenu Rádia Slovensko, o ktorom rozhodli poslucháči a dostal 1500 ich hlasov, odniesol projekt „Autogram v mobile“, ktorého hlavným cieľom je sprístupniť elektronické podpisovanie dokumentov širokej verejnosti. Realizátorom projketu bolo Slovensko.Digital. Projekt prináša možnosť efektívneho podpisovania na súkromné i komerčné účely, čím pomáha znižovať administratívnu záťaž, šetriť náklady a podporuje ekologický prístup.

Cena ITAPA – symbol pokroku a inovácie

Cena ITAPA si za dve dekády svojej existencie vybudovala prestížne miesto medzi súťažami, ktoré podporujú digitálny pokrok. Oceňované projekty nie sú len o technológiách, ale aj o reálnych riešeniach pre občanov a podniky. Tento rok sa do súťaže zapojilo množstvo inšpiratívnych projektov, ktoré ukazujú, že Slovensko má potenciál byť lídrom v oblasti digitalizácie.

Viac informácií o podujatí nájdete na www.itapa.sk.

