To fakt? Slovensko medzi najlepšími z najlepších

Slovenská iniciatíva, ktorá podporuje ženy a dievčatá pri vstupe do sektora informačných technológií či estónska škola kódovania. To sú dve z desiatich vzdelávacích aktivít, ktoré Európska rada pre inovácie a Výkonná agentúra EISMEA zaradila medzi príklady dobrej praxe s najvyšším prínosom pre jednotlivca. Výberu podliehalo 47 aktivít v 36 krajinách.

Slovenský vzdelávací program spoločnosti Aj Ty v IT prispieva k odstraňovaniu spoločenských stereotypov o zapojení žien do IT sektora. Jeho cieľom je aktívne prispievať k budovaniu technologického sektora, ktorý by bol rodovo vyrovnaný. Organizátori sú presvedčení, že ženy musia byť neoddeliteľnou súčasťou technologickej budúcnosti.

Estónska medzinárodná škola kódovania kood/Jõhvi je určená pre dospelých akéhokoľvek veku, ktorí hľadajú možnosti sebarozvoja alebo rekvalifikácie. Ponúka dvojročný vzdelávací program dennou formou, ktorý pripravuje pracovníkov pre IT sektor rýchlejšie ako štandardný univerzitný program.

Do top desiatky sa dostali aj írska, indická, americká, švédska či japonská iniciatíva, zameraná na zvyšovanie zručností. Pri výbere európske inštitúcie hodnotili úroveň zvládnutia digitálnych zručností, schopnosť nájsť si prácu a istotu pracovného postupu či motiváciu študujúcich pracovať a pokračovať v celoživotnom vzdelávaní.