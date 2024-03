To fakt? Nezvrátiteľné starnutie...

V slovenskej a poľskej populácii rástol podiel ľudí nad 65 rokov najrýchlejšie z krajín Európskej únie. Vlani tvorili starší ľudia na Slovensku podľa štatistického úradu Eurostat takmer 18 percent obyvateľstva, kým pred desiatimi rokmi to bolo 13 percent.

Podiel seniorov rástol rýchlejšie v ostatnom desaťročí len v Poľsku. Ani Poľsko, ani Slovensko však nedosiahli priemer Únie, vyše 21 percent. Najvyšší podiel seniorov má Taliansko a Portugalsko, kde je takmer štvrtina ľudí staršia ako 65 rokov. Luxembursko a Írsko s 15 percentami sú krajinami s najnižším, ale tiež rastúcim podielom seniorov.

Starnutie je spôsobené viacerými dlhodobými trendmi, najmä predlžovaním strednej dĺžky života a trvalo nízkou či klesajúcou pôrodnosťou. Dôsledky vidno v nápore na zdravotnú a sociálnu starostlivosť, dôchodkové systémy aj trh práce. So starnutím je spojené predlžovanie veku odchodu do dôchodku, čoho následkom môže byť aj zvýšená miera podnikania medzi staršími ľuďmi.

Poukázala na to Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj na príklade Holandska, ktoré v tomto roku zvýšilo vek odchodu do dôchodku na 64 rokov. Očakáva sa, že sa tým zvýšia podnikateľské aktivity seniorov, ktorí považujú založenie živnosti alebo podniku za mechanizmus prechodu do dôchodku.