Video z Očovej pobúrilo experta na medvede, zatláčať zviera autom do dediny je nehorázne správanie (video)

Za absolútne nehorázne a neuveriteľné označil expert na medvede Michal Haring zatláčanie medveďa autom do dediny. Reagoval tak na video z pondelka, ktoré zverejnila obec Očová vo zvolenskom okrese na sociálnej sieti.

Nevhodné správanie

Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, podľa jeho informácií sa v blízkosti nachádza družstvo, okolo ktorého sa medveď pravdepodobne motal. Auto ho však podľa jeho slov následne „tlačilo“ smerom do dediny. Správanie ľudí, ktorí si podľa jeho slov potrebujú natáčať video medveďa v dedine, ktorého tam autom dotlačili, bolo veľmi nevhodné.

Medveď sa v obci objavil v pondelok v skorých ranných hodinách na ulici Mieru. Samospráva na to upozornila na sociálnej sieti, kde zverejnila aj video s dĺžkou 1,5 minúty. Natočené bolo z auta, ktoré jazdilo za utekajúcim medveďom. Končí sa v momente, keď medveď odbehne z cesty na trávnatú plochu a následne vedľajšiu cestu.

V blízkosti družstva

„Jeden môj známy, ktorý je z tej oblasti, to bol akoby zrekonštruovať a celé natočiť. Zistil, že blízko je družstvo. Medvede sa môžu priblížiť k družstvu, to je bežné. V družstve majú napríklad kukuričné výpalky alebo siláž, okrem toho na Slovensku majú družstvá ploty ako ementál, teda tam tie zvieratá normálne chodia,“ komentoval Haring.

Mladý medveď vo veľkosti vlčiaka sa podľa jeho slov zrejme ponevieral pri družstve, v blízkosti cesty. „Potom ho auto tlačilo smerom do dediny, to je absolútne nehorázne správanie. Ak by to bolo natáčané z opačného smeru, medveď nebeží vystresovaný po ceste smerom do dediny, ale bežal by opačne, do lesa, a už by ho nebolo vidno,“ zhodnotil expert.

Práca pre profesionálov

Ako potvrdil, pri možnom strete s človekom by išlo o nebezpečnú situáciu. „Napriek tomu, že je to malý medveď, má zuby a pazúry, mohol by niekoho zraniť,“ dodal.

Prácu s medveďmi preto odporúča nechať na profesionálnych medvediarov, a nie bežných ľudí. „Takto to presne nemá vyzerať,“ doplnil na margo záberov z pondelka.