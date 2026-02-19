Thomas Kurz: Slovensko zostáva pre nemeckých investorov atraktívnou krajinou, hoci ekonomický výhľad nie je príliš priaznivý

Slovensko zostáva atraktívnou destináciou pre nemeckých investorov, hoci ekonomický výhľad nie je príliš priaznivý. V relácii SITA Okno do sveta to uviedol veľvyslanec Nemecka na Slovensku Thomas Kurz. Podľa neho na Slovensku aktuálne pôsobí približne 600 nemeckých spoločností, pričom prevažnú väčšinu tvoria malé a stredné podniky. „Takmer všetky riadia Slováci a darí sa im,“ zdôraznil veľvyslanec.
Optimistické výsledky
Prieskumy Nemecko-slovenskej obchodnej komory síce naznačujú optimistické výsledky, no podľa Kurza sa nálada podnikateľov príliš nelíši od situácie v Nemecku či iných krajinách. „Ekonomický výhľad nie je až taký priaznivý – a to isté platí aj tu,“ skonštatoval.
Ako príklad pretrvávajúcej dôvery investorov uviedol automobilku Volkswagen, najväčšieho platcu daní na Slovensku. Spoločnosť nedávno otvorila výrobu elektrického modelu Porsche Cayenne Electric, čo považuje za významný signál. „Závod na výrobu elektrického Porsche Cayenne otvorili len pred dvoma týždňami. Znamená to, že dôvera pretrváva,“ uviedol. Slovenský závod si podľa jeho slov musel vybojovať túto produkciu v konkurencii iných fabrík v rámci koncernu.
Okrem toho investuje na Slovensku aj automobilka Porsche, ktorá tu buduje nový závod na výrobu batérií využiteľných aj pre ďalšie modely. Hoci niektorí menší investori zo Slovenska odišli, Kurz to nepovažuje za špecifický problém krajiny. „To sa deje aj v Nemecku. Aj tam dochádza k veľkému prepúšťaniu,“ poznamenal.
Nové dôvody investície
Slovenská ekonomika by podľa neho mala prehodnotiť svoj doterajší model založený na nižších nákladoch práce. „Táto výhoda sa postupne stráca, keďže mzdy sa približujú k európskemu priemeru, čo je dobrá správa. Slovensko však musí hľadať nové dôvody, prečo by tu firmy mali investovať,“ povedal veľvyslanec Nemecka na Slovensku.
V tejto súvislosti Kurz odporúča intenzívnejšiu spoluprácu medzi slovenskou a nemeckou vládou. Podľa neho by predstavitelia ministerstiev mali častejšie komunikovať so svojimi nemeckými partnermi, navštevovať firmy a koordinovať prístupy aj na úrovni Európskej únie.
Namiesto sťažovania sa by sme mali viac spolupracovať a prinášať spoločné riešenia, podotkol Kurz. Za prioritu nemeckého veľvyslanectva na Slovensku označil ekonomiku a obchod. Zároveň však pripustil, že podnikateľské prostredie funguje do veľkej miery samostatne. „Firmy nepotrebujú veľvyslanca ani vlády, aby fungovali. Môžeme pomôcť a uľahčiť procesy, ale rozhodujúce je, či model funguje,“ dodal.
Výzva pre Slovensko
Kurz sa vyjadril aj k oblasti vzdelávania. Nemecké univerzity podľa neho dlhodobo udržiavajú vysokú kvalitu a sú atraktívne aj pre slovenských študentov, najmä preto, že sú bez školného.
K dispozícii sú aj štipendijné programy Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD). Upozornil však, že pre Slovensko môže byť výzvou, ak časť absolventov v Nemecku zostane. „Nemecko ich víta, pretože ich potrebujeme. Pre Slovensko je to však istá výzva,“ poukázal Kurz.
Na otázku, ako sa cíti na Slovensku, odpovedal, že „ako doma“. Podľa jeho slov majú krajiny strednej Európy blízke kultúrne prepojenia a Slováci sú veľmi priateľskí. Jedinou nevýhodou pre neho zostáva jazyková bariéra, keďže po slovensky nehovorí.